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WhatsApp Tahtını Korumak İçin Yeni Silahını Çıkardı: Çıkartma Düzenleme Özelliği!

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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WhatsApp Tahtını Korumak İçin Yeni Silahını Çıkardı: Çıkartma Düzenleme Özelliği!

Mesajlaşma devi WhatsApp, rakiplerinin tahtını sarsması karşısında yeni bir hamle yaptı ve kullanıcılarının kendi çıkartmalarını oluşturabilecekleri bir özellik sunmaya başladı. Bu özellik ile WhatsApp sohbetleri daha da eğlenceli ve kişiselleştirilmiş hale gelecek. İşte detaylar…

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