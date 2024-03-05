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Son dakika...Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara erişim sorunu yaşıyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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Son dakika...Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara erişim sorunu yaşıyor

5 Mart 2024 tarihinde, popüler sosyal medya platformu Instagram ve Facebook beklenmeyen bir çöküşle karşılaştı ve milyonlarca kullanıcı uygulamalara erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcıları meraklandıran erişim sorunuyla ilgili ilk resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. İşte detaylar...

5 Mart 2024 tarihinde, popüler sosyal medya platformu Instagram ve Facebook beklenmeyen bir çöküşle karşılaştı.

Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.

Konuyla ilgili Instagram ve Facebook yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.


BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Kullanıcıları meraklandıran erişim sorunuyla ilgili ilk resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

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