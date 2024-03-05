Son dakika...Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara erişim sorunu yaşıyor





BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Kullanıcıları meraklandıran erişim sorunuyla ilgili ilk resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.