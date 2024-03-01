Spotify şarkı falı nedir, nasıl bakılır? Spotify Song Psychic şarkı falı ekranı...

Spotify Song Psychic Nedir?

Müzik dinleme platformu Spotify, kullanıcı deneyimini daha da etkileyici hale getirecek yeni bir özellik olan "Spotify Song Psychic"i duyurdu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, çeşitli kategorilerden sorular sorarak şarkılar aracılığıyla cevaplar alabilecekler.

Hangi Kategorilerde Sorular Sorulabilir?

Kullanıcılar, "Okul, Arkadaşlar ve Aile, Aşk, Kariyer, Hayatın En Büyük Gizemleri, Geleceğim, Kendim, Stil ve Öğle Yemeği" gibi alanlar üzerine odaklanan kategorilerden istedikleri birini seçebilirler.