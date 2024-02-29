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Twitch erişim engeli kaldırıldı mı, son durum ne? Twitch'e giriş açıldı mı?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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Twitch erişim engeli kaldırıldı mı, son durum ne? Twitch’e giriş açıldı mı?

Türkiye'nin önde gelen yayın platformlarından biri olan Twitch, son zamanlarda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün aldığı bir kararla gündeme geldi. Milli Piyango İdaresi'nin yasadışı bahis ve kumar yayınlarını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Twitch platformuna erişim engellendi. Peki Twitch erişim engeli kaldırıldı mı, son durum ne?

Twitch ve Kick gibi platformların Türkiye'deki kullanıcıları, son dönemde yaşanan erişim engeliyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yetkililerin ve platform yönetimlerinin görüşmeleri hakkında bilgi bekleyen kullanıcılar, erişim engelinin kaldırılacağı tarih konusunda merak içindeydi. Ancak konuya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. İşte son gelişmeler...

TWITCH ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI MI?

Twitch'e rakip olarak çıkan ve Türkiye'de yayın platformu olarak hizmet veren Kick'e Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirilmişti. Twitch erişim engeli 29 Şubat 2024 itibariyle kaldırıldı.

TWITCH NEDİR?

Twitch, canlı yayın platformu olarak bilinen bir çevrimiçi video yayını servisidir. 2011 yılında kurulmuş olan Twitch, başlangıçta özellikle video oyunu yayınlarına odaklanmıştır, ancak zaman içinde geniş bir içerik yelpazesi sunmaya başlamıştır. Twitch, kullanıcılara kendi canlı video yayınlarını yapma, izleme ve diğer yayıncılarla etkileşimde bulunma imkanı sağlar.

Twitch'in temel özellikleri şunlardır:

Canlı Yayınlar: Kullanıcılar, video oyunlarından sanat ve müziğe kadar çeşitli konularda canlı yayınlar yapabilir

Yayıncılar ve İzleyiciler: Twitch, yayıncılar ile izleyicileri bir araya getirir. İzleyiciler, canlı yayınlar sırasında sohbet edebilir, yayıncılara bağış yapabilir veya abone olabilirler.

Oyun Yayınları: Twitch, özellikle video oyunlarına odaklandığı için, birçok popüler oyunun canlı yayınlarını barındırır. Bu, oyuncuların yeteneklerini sergilemeleri ve oyun içi deneyimlerini paylaşmaları için bir platform sunar.

Etkileşim: İzleyiciler, canlı yayınlar sırasında yayıncılarla ve diğer izleyicilerle sohbet edebilir, oylama yapabilir ve etkileşimde bulunabilirler.

Kültür ve Eğlence: Twitch, sadece oyunlara değil, aynı zamanda sanat, müzik, talk-show'lar ve diğer çeşitli içerik türlerine de ev sahipliği yapar.

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