Twitch erişim engeli kaldırıldı mı, son durum ne? Twitch'e giriş açıldı mı?
Türkiye'nin önde gelen yayın platformlarından biri olan Twitch, son zamanlarda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün aldığı bir kararla gündeme geldi. Milli Piyango İdaresi'nin yasadışı bahis ve kumar yayınlarını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Twitch platformuna erişim engellendi. Peki Twitch erişim engeli kaldırıldı mı, son durum ne?
Twitch ve Kick gibi platformların Türkiye'deki kullanıcıları, son dönemde yaşanan erişim engeliyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yetkililerin ve platform yönetimlerinin görüşmeleri hakkında bilgi bekleyen kullanıcılar, erişim engelinin kaldırılacağı tarih konusunda merak içindeydi. Ancak konuya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. İşte son gelişmeler...
TWITCH ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI MI?
Twitch'e rakip olarak çıkan ve Türkiye'de yayın platformu olarak hizmet veren Kick'e Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirilmişti. Twitch erişim engeli 29 Şubat 2024 itibariyle kaldırıldı.
TWITCH NEDİR?
Twitch, canlı yayın platformu olarak bilinen bir çevrimiçi video yayını servisidir. 2011 yılında kurulmuş olan Twitch, başlangıçta özellikle video oyunu yayınlarına odaklanmıştır, ancak zaman içinde geniş bir içerik yelpazesi sunmaya başlamıştır. Twitch, kullanıcılara kendi canlı video yayınlarını yapma, izleme ve diğer yayıncılarla etkileşimde bulunma imkanı sağlar.
Twitch'in temel özellikleri şunlardır:
Canlı Yayınlar: Kullanıcılar, video oyunlarından sanat ve müziğe kadar çeşitli konularda canlı yayınlar yapabilir
Yayıncılar ve İzleyiciler: Twitch, yayıncılar ile izleyicileri bir araya getirir. İzleyiciler, canlı yayınlar sırasında sohbet edebilir, yayıncılara bağış yapabilir veya abone olabilirler.
Oyun Yayınları: Twitch, özellikle video oyunlarına odaklandığı için, birçok popüler oyunun canlı yayınlarını barındırır. Bu, oyuncuların yeteneklerini sergilemeleri ve oyun içi deneyimlerini paylaşmaları için bir platform sunar.
Etkileşim: İzleyiciler, canlı yayınlar sırasında yayıncılarla ve diğer izleyicilerle sohbet edebilir, oylama yapabilir ve etkileşimde bulunabilirler.
Kültür ve Eğlence: Twitch, sadece oyunlara değil, aynı zamanda sanat, müzik, talk-show'lar ve diğer çeşitli içerik türlerine de ev sahipliği yapar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Elinde parası olana aylık 18.739 TL kazanç! Mevduat faizleri roket gibi fırladı!
- İstanbul'da o ilçeler için saat verildi! Hazırlıklı olun! Arnavutköy, Esenler, Beşiktaş, Bağcılar 1 Mart'tan itibaren...
- EKPSS-2024 başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? Geç başvurular hangi tarihte?
- KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirmeleri nasıl yapılacak?
- ABD Merkez Bankası mart faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak, hangi tarihte açıklanacak?
- Yanaklarından kilo veremeyenlere reçete çıktı! Bu hataları sakın yapmayın!
- Okullarda 2. dönem sınavları ne zaman? 2023-2024 MEB ortak sınav tarihleri belli oldu mu?
- Temizlik hastaları bile bilmiyor! Ev hanımlarının gizli sırrı çıktı! Meğer yanlış yapıyormuşuz
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2024 şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
- Mazot Gübre Desteği Son Durum | Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı ödemeler ne kadar, kaç TL oldu?
- Kedilerde FIP (Corona Virüs) hastalığı nedir, belirtileri neler? Tedavisi var mı? Kedilerde FCov bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?
- Gençlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız! Atatürk, Enver Paşa, II. Abdülhamid...