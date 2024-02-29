Twitch erişim engeli kaldırıldı mı, son durum ne? Twitch’e giriş açıldı mı?

Canlı Yayınlar: Kullanıcılar, video oyunlarından sanat ve müziğe kadar çeşitli konularda canlı yayınlar yapabilir

Yayıncılar ve İzleyiciler: Twitch, yayıncılar ile izleyicileri bir araya getirir. İzleyiciler, canlı yayınlar sırasında sohbet edebilir, yayıncılara bağış yapabilir veya abone olabilirler.

Oyun Yayınları: Twitch, özellikle video oyunlarına odaklandığı için, birçok popüler oyunun canlı yayınlarını barındırır. Bu, oyuncuların yeteneklerini sergilemeleri ve oyun içi deneyimlerini paylaşmaları için bir platform sunar.