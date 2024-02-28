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Haberler Teknoloji Haberleri Samsung akıllı yüzüğü ilk kez görüntülendi! Şaşırtıcı özellikleri ile akıllı saatleri geride bırakacak

Samsung akıllı yüzüğü ilk kez görüntülendi! Şaşırtıcı özellikleri ile akıllı saatleri geride bırakacak

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 28.02.2024
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Samsung akıllı yüzüğü ilk kez görüntülendi! Şaşırtıcı özellikleri ile akıllı saatleri geride bırakacak

Samsung dikkat uyandıran akıllı yüzüğü Galaxy Ring’in tasarım detaylarını içerek görsellerini paylaştı. İşte akıllı yüzüğe dair merak ilk detaylar…

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