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Telefonunuz çalınsa dahi WhatsApp mesajları güvenlik altında! Sizin istemediğiniz mesajlara artık kimse ulaşamayacak

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 27.02.2024 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
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Telefonunuz çalınsa dahi WhatsApp mesajları güvenlik altında! Sizin istemediğiniz mesajlara artık kimse ulaşamayacak

WhatsApp mesajlar için sohebt kilidi özelliğini devreye aldı. Yeni özellikle birlikte kullanıcıların belirlediği özel kişisel mesajlar şifre veya parmak izi ile güvenlik altına alınabilecek. Bu özellik sayesinde cihazın çalınması veya kaybolması halinde dahi mesajları koruma altına almak mümkün. İşte popüler mesajlaşma uygulamasının merak edilen o özelliğine ilişkin ayrıntılar…

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