Xiaomi’nin yeni amiral gemisi beklenenden pahalıya satılacak! İşte Xiaomi 14 özellikleri ve fiyatı
Çin'de büyük ilgi gören Xiaomi 14 amiral gemisi, Türkiye'deki raflarda yerini alıyor. Hızlı davranıp ön sipariş verenler, küçük bir indirimden de faydalanacaklar. İşte Xiaomi 14 özellikleri ve fiyatı…
Xiaomi, Çin pazarında büyük ilgi gören ve uluslararası alanda merakla beklenen akıllı telefonu Xiaomi 14'ü sonunda küresel pazarlara sundu. Geçen yıl tanıtılan bu üstün cihaz, sunduğu benzersiz özelliklerle dikkat çekiyor. Xiaomi 14 Türkiye fiyatı da sonunda açıklandı. Telefonun Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak belirlendi. Ancak, ön sipariş verenler 49.599 TL'ye sahip olabilecekler.
XİAOMİ 14 MERAK EDİLEN ÖZELLİKLERİ!
Xiaomi 14, 3000 nit maksimum parlaklık, 1-120Hz ekran yenileme hızı ve %93,3 ekran-gövde oranına sahip, 6,36 inçlik 1,5K OLED düz TCL C8 LTPO paneline sahip. Bu özellikler, kullanıcılara eşsiz bir görsel deneyim sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, ekranın kalitesini daha da artıran Dolby Vision desteği ve DC karartma gibi özellikler bulunuyor.
Telefonun tasarımı da dikkat çekici. Xiaomi 14, yuvarlatılmış köşelere ve keskin kenarlara sahip düz bir yan çerçeveye sahip. Tek elle kolay kullanım için optimize edilmiş 71,5 mm'lik ultra dar bir gövdeye sahip olan telefonun arkası buzlu camdan yapılmıştır, bu da cihaza şık ve zarif bir görünüm kazandırıyor.
Xiaomi 14, Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemini çalıştırıyor ve 4 nesil Android işletim sistemi güncellemesiyle birlikte 5 yıllık güvenlik güncellemesi desteği sunuyor. Kızılötesi sensör artık arkadaki kamera alanında bulunuyor ve hoparlör açıklığı mikro yarıklı gizli bir tasarıma dönüştürülmüş durumda. Üstünde bulunan mikrofon ise kulaklık alanında gizlenmiş. Bu detaylar, telefonun şık tasarımını korurken işlevselliğini artırıyor.
Xiaomi 14, IP68 derecesine sahip, yani toza ve suya karşı dayanıklıdır. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarını daha güvenle kullanmalarını sağlar. Ayrıca, telefon Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ile güçlendirilmiştir. IceLoop soğutma sistemi sayesinde daha stabil bir performans sunmayı vaat eder.
Kamera konusunda da etkileyici olan Xiaomi 14, Leica ile iş birliği yaparak kullanıcılara üçlü arka kamera sistemi sunuyor. Bu sistem, çeşitli çekim deneyimleri yaşamak isteyen kullanıcılar için idealdir. Güç konusunda sınıfının en iyilerinden olan Xiaomi 14, 4610mAh yüksek yoğunluklu silikon piliyle uzun süreli kullanım sağlar. Ayrıca, 90W kablolu şarj ile sadece 31 dakikada %100'e ulaşabilirsiniz.
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