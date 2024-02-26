Xiaomi’nin yeni amiral gemisi beklenenden pahalıya satılacak! İşte Xiaomi 14 özellikleri ve fiyatı

Telefonun tasarımı da dikkat çekici. Xiaomi 14, yuvarlatılmış köşelere ve keskin kenarlara sahip düz bir yan çerçeveye sahip. Tek elle kolay kullanım için optimize edilmiş 71,5 mm'lik ultra dar bir gövdeye sahip olan telefonun arkası buzlu camdan yapılmıştır, bu da cihaza şık ve zarif bir görünüm kazandırıyor.