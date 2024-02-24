Twitter (X) WhatsApp’ın en beğenilen özelliğini platformuna ekliyor. Ücretsiz kullanıma açacak

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ÖZELLİĞİ GELİYOR!

Önceden sadece X Premium (eski adıyla Twitter Blue) abonelerine sunulan bu özellikler arasında gönderileri düzenleme, daha uzun videolar yükleme ve metin biçimlendirme gibi özellikler bulunuyordu. Ancak artık, sesli ve görüntülü arama özelliği de tüm kullanıcıların erişimine açılacak.