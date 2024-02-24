Twitter (X) WhatsApp’ın en beğenilen özelliğini platformuna ekliyor. Ücretsiz kullanıma açacak
Twitter (X), sesli ve görüntülü arama özelliğini standart kullanıcılara da sunacak. Daha öncesinde premium üyelik satın alan kullanıcıların beğenisine sunulan özellik kademeli olarak tüm kullanıcıların kullanımına açılacak. İşte detaylar….
Twitter (X), süper uygulama olma hedefine doğru adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, premium üyelik satın alan kullanıcılar için önceden sadece sunulan bazı özellikleri artık tüm kullanıcılarına açacak. Bu kapsamda, Twitter (X), sesli ve görüntülü arama özelliğini standart kullanıcılara da sunacak.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ÖZELLİĞİ GELİYOR!
Önceden sadece X Premium (eski adıyla Twitter Blue) abonelerine sunulan bu özellikler arasında gönderileri düzenleme, daha uzun videolar yükleme ve metin biçimlendirme gibi özellikler bulunuyordu. Ancak artık, sesli ve görüntülü arama özelliği de tüm kullanıcıların erişimine açılacak.
Bu özellik, geçtiğimiz yıl tanıtıldı ve uzun bir süre premium abonelere özel olarak sunuluyordu. Ancak X mühendisi Enrique Barragan'ın paylaştığı bilgilere göre, bu özellik artık X Premium'a abone olmayan kullanıcılara da yavaş yavaş sunulmaya başlandı.
Twitter (X) kullanıcıları, doğrudan mesaj kutusunda yer alan bu özellik aracılığıyla, WhatsApp ve Instagram gibi platformlarda olduğu gibi sesli ve görüntülü arama yapabilecekler. Ancak, kullanıcılar kimin arayabileceğini kontrol edebilecek ve istedikleri takdirde arama özelliğini kapatabilecekler.
NASIL KULLANILACAK?
Sesli ve görüntülü arama ayarlarını değiştirmek isteyen kullanıcılar ise aşağıdaki adımları takip edebilirler:
Twitter (X) uygulamasını açın.
Üstte yer alan profil resminize tıklayın.
"Ayarlar ve gizlilik" sekmesine tıklayın.
"Gizlilik ve güvenlik" menüsünü seçin.
"Doğrudan mesajlar" seçeneğine girin.
Sesli ve görüntülü arama tercihlerinizi isteğinize göre düzenleyin.
Bu adımları takip ederek, kullanıcılar adres defterlerindeki kişilerden, takip ettikleri hesaplardan veya yalnızca doğrulanmış kullanıcılardan arama almayı seçebilir veya tamamen aramaları kapatabilirler.
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