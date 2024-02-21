KAAN uçak teknik özellikleri | Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?

Türkiye'nin milli savunma sanayisinde önemli bir adım olarak kabul edilen Milli Muharip Uçak "Kaan", TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ilk uçuşuyla gökyüzü ile buluştu. Kaan projesi, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 projesinin hava-hava muharebesindeki zayıflıklarını telafi etmeye yönelik olarak başlatıldı ve TUSAŞ tarafından yürütülüyor. Peki KAAN (MMU) kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?