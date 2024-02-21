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KAAN uçak teknik özellikleri | Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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KAAN uçak teknik özellikleri | Milli Muharip Uçak MMU KAAN kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?

Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı Milli Muharip Uçak "Kaan", bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) tarafından geliştirilen Kaan, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan eski F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması hedefleniyor. Peki Milli uçak KAAN (MMU) kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?

Türkiye'nin milli savunma sanayisinde önemli bir adım olarak kabul edilen Milli Muharip Uçak "Kaan", TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ilk uçuşuyla gökyüzü ile buluştu. Kaan projesi, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 projesinin hava-hava muharebesindeki zayıflıklarını telafi etmeye yönelik olarak başlatıldı ve TUSAŞ tarafından yürütülüyor. Peki KAAN (MMU) kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?

Milli Muharip Uçak Kaan, bugün sabah saatlerinde başarılı bir şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 17 Mart'ta hangardan çıkarak pist başına yönlendirilen Kaan, Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak üzere özenle hazırlanmıştı. İlk uçuş görevi için yapılan testleri başarıyla tamamlayarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Kaan'ın teknik özelliklerine bakıldığında, kanat açıklığının 14 metre, yüksekliğinin 6 metre ve uzunluğunun 21 metre olduğu görülüyor. Kokpiti tek kişilik olan Kaan, maksimum 55 bin fite kadar çıkabilme kapasitesine sahip. Ayrıca, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilen Kaan'ın çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilme ve elektronik harp kabiliyeti gibi özellikleri dikkat çekiyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

✈Mürettebat: 1
✈Uzunluk: 21 metre (69 ft)
✈Yükseklik: 6 metre (20 ft)
✈Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)
✈Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan(Sadece prototipler için)
✈Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pound-kuvvet (76 kN)
✈Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pound-kuvvet (131 kN)

PERFORMANS

✈Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)
✈Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)
✈G limiti: +9g / -3,5g

MİLLİ UÇAK KAAN KAÇINCI NESİL, İNSANSIZ MI?

Milli Muharip Uçak Kaan 5. nesil insanlı bir savaş uçağıdır.

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