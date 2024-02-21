Sağlık Bakanlığı DYS nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı DYS girişi nereden, nasıl yapılır? "dys.saglik.gov.tr"

DYS NE İŞE YARAR?

Kullanıcı işlemleri, Merkez Teşkilat için Genel Müdürlüğe bağlı DYS ve E-İmza Birimine Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden resmi yazı göndermek, E-Posta göndermek ile Yazılım Destek üzerinden talepte bulunmak sureti ile gerçekleştirilir. Taşra teşkilatında ise DYS yetkililerince bu işlemler yapılır. Kullanıcı tanımlama işlemleri için gereken bilgiler, eksiksiz ve doğru olarak il ve merkez yetkililerine teslim edilir. Kullanıcı, başvuru esnasında veya sonrasında kendisinden talep edilen bilgilerin değişmesi hâlinde güncel bilgilerini il ve merkez yetkililerine bildirir.