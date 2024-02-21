Sağlık Bakanlığı DYS nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı DYS girişi nereden, nasıl yapılır? "dys.saglik.gov.tr"
Sağlık Bakanlığı, işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kağıt israfını azaltmak ve bilgi yönetimini modernize etmek için Doküman Yönetim Sistemi'ne (DYS) geçiş yapmıştır. Kısaca DYS olarak bilinen bu sistem, dijital ortamda belge yönetimini kolaylaştırarak, belge akışını izlemeyi, saklamayı ve paylaşmayı sağlar. Sağlık Bakanlığı DYS, sağlık kurumlarındaki belgelerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanmasını ve erişilmesini sağlayarak, iş süreçlerini optimize eder.
Sağlık Bakanlığı, işlemlerin hızını artırmak ve aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşım benimseyerek kağıt israfını azaltmak için Doküman Yönetim Sistemi'ne (DYS) geçiş yapmıştır. Bu sistem sayesinde verilerin düzenlenmesi ve yönetilmesi oldukça kolaylaşmıştır. DYS, elektronik ortamda belgelerin saklanması, erişilmesi ve paylaşılmasını sağlayarak, sağlık işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülmesini destekler. Peki Sağlık Bakanlığı DYS nedir, ne işe yarar?
SAĞLIK BAKANLIĞI DYS NEDİR?
DYS (https://dys.saglik.gov.tr), Sağlık Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında etkinlik, verimlilik ve takip edilebilirliğin, zaman ve iş gücü ile kırtasiye giderlerinde tasarrufun sağlanması ve resmi yazışmalarda bilişim teknolojilerinden istifade edilmesi amacıyla geliştirilmiştir.
DYS NE İŞE YARAR?
Kullanıcı işlemleri, Merkez Teşkilat için Genel Müdürlüğe bağlı DYS ve E-İmza Birimine Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden resmi yazı göndermek, E-Posta göndermek ile Yazılım Destek üzerinden talepte bulunmak sureti ile gerçekleştirilir. Taşra teşkilatında ise DYS yetkililerince bu işlemler yapılır. Kullanıcı tanımlama işlemleri için gereken bilgiler, eksiksiz ve doğru olarak il ve merkez yetkililerine teslim edilir. Kullanıcı, başvuru esnasında veya sonrasında kendisinden talep edilen bilgilerin değişmesi hâlinde güncel bilgilerini il ve merkez yetkililerine bildirir.
Doküman Yönetim Sistemi (DYS): Kurumların Bilgi Yönetimindeki Önemi
1. Hızlı İşleyiş ve Kağıt İsrafının Azaltılması
DYS, büyük ölçekli kurumlar için işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayarak verimliliği artırırken, aynı zamanda çevresel ve maliyet açısından önemli olan kağıt israfını azaltır.
2. Belgelerin Dijital Ortama Aktarılması
Fiziki ortamdaki belgelerin taranması, indekslenmesi ve elektronik ortama aktarılması sayesinde, belgelerin güvenli bir şekilde depolanması ve erişilmesi sağlanır.
3. Bilgiye Kolay Erişim İmkanı
DYS, belgelerin yasal saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmasını ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayarak, kurum içinde bilgiye kolay erişim imkanı sunar.
4. İş Akışlarının Düzenlenmesi
DYS'nin kullanımı ile belge takibi, onay süreçleri ve iş akışları daha düzenli bir şekilde yönetilir, bu da kurumların verimliliğini artırır.
5. Elektronik Ortamda Belgelerin Tutulması
Gelen ve giden evraklar, müşteri yazışmaları, kurumsal formlar gibi belgelerin elektronik ortamda tutulması, bilgiye erişimi hızlandırır ve karar verme süreçlerini iyileştirir.
6. Bilgi Yönetimi ve İş Süreçlerinin Etkin Yönetimi
Sonuç olarak, DYS'nin kurumlar için önemi günümüzde bilgi yönetimi ve iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi açısından kritik bir hal almıştır.
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- Sağlık Bakanlığı DYS nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı DYS girişi nereden, nasıl yapılır? "dys.saglik.gov.tr"
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