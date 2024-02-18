iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple'dan yapay zeka devrimi
iOS 18'in yapay zeka özellikleri büyük bir merak konusu haline geldi. Apple, yapay zeka alanındaki çalışmalarını iOS 18 ile doruğa çıkarmaya hazırlanıyor. Diğer rakiplerine göre daha geç başlamasına rağmen, şirketin yapay zeka odaklı yeni işletim sistemi iPhone için büyük bir güncelleme vaat ediyor. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, daha akıllı ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaşayacaklarına dair heyecan duyuyorlar.
iOS 18'in yapay zeka özellikleri büyük bir ilgiyle bekleniyor. Apple, Siri ve Spotlight Search gibi kritik özellikleri güçlendirmek için yapay zeka teknolojisini kullanacak. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, daha akıllı ve etkili bir deneyim yaşamayı umuyorlar.
OpenAI'nin Sora Aracı ve Apple'ın Yapay Zeka Adımları
OpenAI'nin metinden video oluşturma aracı Sora ile yapay zeka alanındaki ilerlemeler dikkat çekerken, Apple'ın yapay zeka konusundaki adımları da merakla bekleniyor. iOS 18 güncellemesiyle iPhone'lara bir dizi yeni yapay zeka özelliğinin getirileceği konuşuluyor. Siri'nin yanı sıra yerel uygulamalar da yapay zeka ile güçlendirilecek.
Hangi Uygulamalar Yapay Zekayla Güçlenecek?
Apple'ın, hem Siri'yi hem de Spotlight aramasını büyük dil modelleriyle eğittiği iddia ediliyor. Bu sayede Siri ve Spotlight, daha karmaşık soruları doğru bir şekilde yanıtlama yeteneklerini artıracak. Spotlight'ın yenilenen sürümünün uygulamalarda belirli işlev ve özelliklerle daha derin entegrasyon sunması bekleniyor.
Apple'ın Müzik uygulamasının otomatik çalma listeleri oluşturması, Keynote'un sunum slaytları hazırlaması gibi uygulama özelinde yapay zeka özellikleri sunması bekleniyor. iOS 18'de daha derin yapay zeka entegrasyonuna sahip olacağı söylenen diğer uygulamalar arasında Sağlık, Mesajlar, Numbers ve Kestirmeler bulunuyor.
iOS 18 Çıkış Tarihi ve Beklentiler
Apple, üretken yapay zeka üzerine detayları bu yılın sonlarında paylaşacak. iOS 18'in Haziran ayında Apple geliştiriciler konferansı WWDC'de duyurulması, güncellemenin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Bazı yeni yapay zeka özelliklerinin ise iPhone 16 modellerine özel olacağı söylentiler arasında yer alıyor.
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- iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple'dan yapay zeka devrimi
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