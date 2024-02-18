iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple’dan yapay zeka devrimi

Hangi Uygulamalar Yapay Zekayla Güçlenecek?

Apple'ın, hem Siri'yi hem de Spotlight aramasını büyük dil modelleriyle eğittiği iddia ediliyor. Bu sayede Siri ve Spotlight, daha karmaşık soruları doğru bir şekilde yanıtlama yeteneklerini artıracak. Spotlight'ın yenilenen sürümünün uygulamalarda belirli işlev ve özelliklerle daha derin entegrasyon sunması bekleniyor.