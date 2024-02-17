OpenAI’ın yeni yapay zeka modeli Sora’da manipülasyon tehlikesi! Ultra gerçekçi fotoğraf ve videolar elde edilebiliyor

ABD'DEKİ SEÇİMLER İÇİN BÜYÜK TEHLİKE



Şirket, teknolojinin hala bazı mekansal sorunlar da dahil olmak üzere bazı kusurları olduğunu söyledi. OpenAl, Sora'nın yanlış bilgi ve nefret dolu içerik oluşturma potansiyelinin farkında olduğunu ifade ederken araştırmacılar, yapay zeka destekli deepfake'lerin 2024 başkanlık seçimleri öncesinde halkın kafasını karıştırabilecek bir risk olarak ortaya çıktığını söyledi.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, OpenAI, araçlarının siyasi kampanya amacıyla kullanılmasının yasaklanması da dahil olmak üzere, seçime hazırlanmak için harekete geçtiğini bildirdi.