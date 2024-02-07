Telefonu fişek gibi hızlandırıyor! Bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

TELEFONUNUZ İLK GÜNKÜ GİBİ OLACAK

Ön bellek temizlemenin basit yolları, birçok kullanıcının dikkatinden kaçmaktadır. ABD teknoloji portalı Android Authority tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların neredeyse yarısı telefonlarının önbelleğini temizleme seçeneğini hiç kullanmamıştır.

Ön bellek, özellikle tarayıcı uygulamaları ve sosyal medya gibi platformlar üzerinde birkaç gigabayt boyutunda olabilir. Bu önbelleklerin arada bir silinmesi, cihazın depolama alanında önemli bir boşaltma sağlar.