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Yeni güncellemeyi kesinlikle yüklemeyin! Adroid kullanıcıları "YouTube yanıt vermiyor" hatası ile başı belada…

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Yeni güncellemeyi kesinlikle yüklemeyin! Adroid kullanıcıları YouTube yanıt vermiyor hatası ile başı belada…

Dünyanın en büyük video izleme platformlarının başında gelen YouTube, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme Android kullanıcılarının çilesi haline dönüştü. Bazı kullanıcılar "YouTube yanıt vermiyor" hatası almaya başladı. İşte sorunun çözümüne ilişkin merak edilen detaylar…

Popüler video platformu YouTube son yayınladığı güncelleme ile kullanıcılarını çılgına çevirdi. Android kullanıcıları için geçtiğimiz günlerde yayınladığı güncellemenin ardından YouTube kullanıcıları "YouTube yanıt vermiyor" hatası ile karşı karşıya kalıyor. Güncellemeyi yapanlar ise bu sorundan kurtulmanın yolunu araştırmaya başladı.

"YOUTUBE YANIT VERMİYOR" HATASI İLE ADROİD KULLANICILARININ BAŞI BELADA!

YouTube'un Android kullanıcıları için yayınladığı güncelleme sonrası büyük bir hata ile karşı karşıya kaldı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar uygulamayı açtıklarında "YouTube yanıt vermiyor" hatası alıyor ve uygulamayı kullanamıyor.

Uygulama kapatılıp yeniden açıldığında sorun çözülüyor. Lakin daha sonrasında yeniden çıkabiliyor. Hataya neyin neden olduğuna ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. YouTube kaynaklarından ise konuya ilişkin veya sorunun ne zaman çözüleceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Şimdilik cihazlarında bu sorun ile karşılaşan kullanıcıların eski versiyona dönüş yapmaları gerekiyor.

YOUTUBE REKLAM ENGELLEYİCİ SORUNU!

Son dönemde YouTube videolarında yaşanan kasılma sorununa reklam engelleyicilerin neden olduğuna ilişkin şikayetler gelmeye başlamışken YouTube tarafından açıklama geldi. Açıklamada reklam engelleyicilerine gelen bir güncellemelerin YouTube videolarında kasılmaya neden olduğu açıklandı. Problemi çözmek için reklam engelleyiciyi devre dışı bırakmanın yeterli olacağı belirtildi.

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