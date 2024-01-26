Yeni güncellemeyi kesinlikle yüklemeyin! Adroid kullanıcıları "YouTube yanıt vermiyor" hatası ile başı belada…

Popüler video platformu YouTube son yayınladığı güncelleme ile kullanıcılarını çılgına çevirdi. Android kullanıcıları için geçtiğimiz günlerde yayınladığı güncellemenin ardından YouTube kullanıcıları "YouTube yanıt vermiyor" hatası ile karşı karşıya kalıyor. Güncellemeyi yapanlar ise bu sorundan kurtulmanın yolunu araştırmaya başladı.

"YOUTUBE YANIT VERMİYOR" HATASI İLE ADROİD KULLANICILARININ BAŞI BELADA!

YouTube'un Android kullanıcıları için yayınladığı güncelleme sonrası büyük bir hata ile karşı karşıya kaldı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar uygulamayı açtıklarında "YouTube yanıt vermiyor" hatası alıyor ve uygulamayı kullanamıyor.