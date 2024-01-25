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Windows 12’yi herkes kullanamayacak! Oyuncu bilgisayarları bile yetersiz kalabilir! İşte yeni Windows’un RAM gereksinimi…

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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Windows 12’yi herkes kullanamayacak! Oyuncu bilgisayarları bile yetersiz kalabilir! İşte yeni Windows’un RAM gereksinimi…

Windows'un son sürümü Windows 12 için minimum ve önerilen RAM kapasiteleri belirlendi. Yüksek performans beklenen bu yeni sürümü kullanabilmek açıklanan RAM gereksinimi bilgisayar kullanıcılarını şaşkına uğratacak cinsten. İşte Windows 12 kullanmak isteyen bilgisayar kullanıcılarının bilgisayar gereksinimi

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 12 için hazırlıklar tamamlandı. Sızıntılara göre, bu yaz piyasaya sürülecek olan Windows 12'nin minimum sistem gereksinimleri ortaya çıktı. İstenilen RAM kapasitesi, Windows 12'yi çalıştırabilecek sistemleri belirledi.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ GELİYOR!

Windows 10 ve Windows 11'in ardından gelen Windows 12, yapay zeka desteği ile dikkat çekiyor. Ancak, bu yeni özelliklerin bilgisayar sistemlerine ekstra yük getireceği düşünüldüğünde, Windows 12'nin sistem gereksinimlerinin oldukça yüksek olacağı anlaşılıyor.

WİNDOWS 12 RAM GEREKSİNİMİ BELLİ OLDU!

Ortaya çıkan verilere göre, Windows 12'yi kullanmak için minimum 16 GB RAM belleğe ihtiyaç duyulacak. Ancak, Windows 12'den en iyi performansı alabilmek için önerilen RAM kapasitesi 32 GB olarak belirlendi.

Yapay zeka yeteneklerini kullanmak için sistemin en az 16 GB RAM belleği gerektirdiği ifade edilirken, bu özelliklerin 16 GB RAM'in büyük bir kısmını tüketeceği için 32 GB RAM belleğin sistemin rahat çalışması için önerildiği belirtiliyor.

Windows 12'nin ayrıca işlemci ve ekran kartı konusunda da yüksek standartları gerektireceği, bu nedenle yeni sürümün sadece güçlü sistemlere kurulabileceği ifade ediliyor.

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