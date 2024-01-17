Netflix 2024 Paket Ücretleri Ne Kadar Oldu? Temel, Standarve Özel paket fiyatları ve özellikleri…
Netflix 2024 zamlı paket ücretleri belli oldu. 2024 yılı ile birlikte Temel paketin fiyatına yüzde 20, Standart paketin fiyatına yüzde 18, Özel paketin fiyatına yüzde 15 oranında zam uyguladığını açıklayan platform yeni zamlı fiyatları duyurdu. İşte güncel fiyatlar…
Popüler dizi ve film platformu Netflix abonelik fiyatlarına beklenmedik bir zam uyguladı. Temel, Standart ve özel olarak isimlendiren 3 farklı abonelik seçeneği sunan platform yüzde 15 ve yüzde 20 sevilerinde fiyat artışına gitti. Peki Netflix 2024 zamlı abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte paket paket fiyatlar…
NETFLİX 2024 ZAMLI ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Netflix 2024 yılının girmesi ile birlikte abonelik paketlerine zam uyguladı. Temel paketin fiyatına yüzde 20, Standart paketin fiyatına yüzde 18, Özel paketin fiyatına yüzde 15 oranında zam uygulandı. İşte paket paket zamlı Netflix abonelik ücretleri;
Temel: 119.99 TL
Standart: 176.99 TL
Özel: 229.99 TL
Zam öncesi Netflix abonelik ücretleri ise Temel: 99,99 TL, Standart: 149,99 TL, Özel: 199,99 TL olarak ücretlendiriliyordu.
NETFLİX ABONE PAKET ÖZELLİKLERİ
1-Temel paket: Netflix'in temel paketinde kullanıcılar aynı anda 1 ekrandan Netflix'i izleyebiliyor; desteklenen 1 cihaza aynı anda içerik indirebiliyor. Temel paketin özellikleri şöyle:
- Reklamsız ve sınırsız dizi, film ve oyun
- Desteklenen 1 cihazda izlenebiliyor.
- HD kalitesi
- Desteklenen 1 cihaza içerik indirilebiliyor
2-Standart Paket: Bu pakette aynı anda, desteklenen 2 cihazda Netflix izlenebiliyor. İçerik indirilebilen cihaz sayısı 2'ye çıkıyor. Bu pakette tam HD kalitesi sunuluyor.
- Reklamsız ve sınırsız dizi, film ve oyun
- Aynı anda 2 cihazda izlenebilir
- Tam HD kalitesi
- Desteklenen 2 cihaza aynı anda içerik indirilebilir
3-Özel paket: En üst pakette aynı anda izlenebilen ekran sayısı dörde çıkıyor. İçerik indirilebilen cihaz sayısı da 4'e yükseliyor. Kullanıcılara ultra HD kalitesi sunuluyor.
- Reklamsız ve sınırsız dizi, film ve oyun
- Aynı anda 4 cihazda izlenebilir.
- Ultra HD kalitesi
- Desteklenen 6 cihaza aynı anda içerik indirilebilir
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