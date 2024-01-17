Netflix 2024 Paket Ücretleri Ne Kadar Oldu? Temel, Standarve Özel paket fiyatları ve özellikleri…

Popüler dizi ve film platformu Netflix abonelik fiyatlarına beklenmedik bir zam uyguladı. Temel, Standart ve özel olarak isimlendiren 3 farklı abonelik seçeneği sunan platform yüzde 15 ve yüzde 20 sevilerinde fiyat artışına gitti. Peki Netflix 2024 zamlı abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte paket paket fiyatlar…

NETFLİX 2024 ZAMLI ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Netflix 2024 yılının girmesi ile birlikte abonelik paketlerine zam uyguladı. Temel paketin fiyatına yüzde 20, Standart paketin fiyatına yüzde 18, Özel paketin fiyatına yüzde 15 oranında zam uygulandı. İşte paket paket zamlı Netflix abonelik ücretleri;