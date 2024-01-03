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Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak 2024 Sahibinden.com, mobil uygulama "Bu siteye ulaşılamıyor" sorunu nasıl düzelir?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak 2024 Sahibinden.com, mobil uygulama Bu siteye ulaşılamıyor sorunu nasıl düzelir?

Sahibinden.com'un erişim sorunları devam ederken, firma tarafından yapılan ilk resmi açıklama geldi. Gece yarısından bu yana devam eden erişim problemleri, kullanıcılara siteye giriş yapma konusunda zorluklar yaşatıyor. Sitenin mobil uygulama üzerinden de erişilememesi, kullanıcılara "Bu siteye ulaşılamıyor" uyarısı ile karşılaşmalarına neden oluyor. Peki Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor?

3 Ocak Çarşamba günü, özellikle ikinci el araç ve konut alım-satım işlemlerinde yoğun olarak kullanılan Sahibinden.com'a erişim sorunu yaşanıyor. Tarayıcı üzerinden siteye ulaşmaya çalışan kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor" uyarısı ile karşılaşıyor. Mobil uygulama kullanıcıları ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı alarak siteye giriş yapamıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ?

Gece saatlerinden bu yana kullanıcılar, Sahibinden.com uygulamasına ve web sitesine bilgisayar veya cep telefonu tarayıcıları üzerinden ulaşmada zorluk yaşamaktadır. Erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, şirketten açıklama geldi.

SAHİBİNDEN YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

SAHİBİNDEN.COM İSMİ SATILDI MI?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, sahibinden.com domaini yıllık dönem ödemesinin gecikmesi sonucunda boşa düşmüş ve Florida merkezli bir network şirketi olan Network Solutions LLC tarafından 2025 yılına kadar satın alınmıştır.

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