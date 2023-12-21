21 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Aralık Perşembe Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...

Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Aralık Perşembe Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
ABONE OL
Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Aralık Perşembe Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...

Son dakika haberleri... 21 Aralık Perşembe sabahından itibaren Twitter kullanıcıları, sosyal medya platformuna erişim konusunda sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladılar. Kullanıcılar, Twitter'a giriş yapma veya platformu kullanma aşamasında karşılaştıkları zorlukları paylaşarak, tweet gönderme ve diğer temel işlevleri gerçekleştirmekte zorlandıklarını belirtiyorlar. İşte detayları...

Twitter, şu an kullanıcıların erişim sorunlarıyla mücadele ettiği bir kesinti yaşamaktadır. Kullanıcılar, bu popüler sosyal medya platformuna erişim konusunda zorluklar yaşadıklarını bildirerek tweet gönderme veya alışveriş yapma gibi temel işlevleri gerçekleştiremediklerini ifade etmektedirler. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DURUM

Son 24 saat raporuna bakıldığında X kullanıcılarının sabah saatleri itibarıyla hata bildirimlerini arttırdığını ve daha geniş bir kitlenin sorundan etkilendiği dikkat çekiyor. Şuan için resmi bir açıklama yapılmasa da sorunun daha çok akış yenilemede yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında.

TWİTTER'DA ERİŞİM SORUNU

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçici sınırlama getirdiklerini belirterek alınan kararları duyurdu:

- Doğrulanmış hesaplar günde 10000 gönderi okumakla sınırlıdır
- Doğrulanmamış hesaplar günde 1000 gönderiye kadar
- Günde 600'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar

TWİTTER HAKKINDA

Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğu Amerikan bir mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı. 2013'te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu ve "İnternetin SMS'i" olarak tanımlandı. 2020 yılında 339.6 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

2004 yılında, Twitter'ın da çatısı altında kurulacağı Odeo isimli bir şirket faaliyete geçirilmiştir. 2005 yılında Odeo, "Podcasting" isimli servisini tanıtmış, fakat beklenen ilgi görülmemiştir. Şubat 2006'da Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams ve Biz Stone, insanların durumlarını mesaj olarak paylaşabileceği bir proje üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu çalışma sonrasında orijinal fikri Jack Dorsey'e ait olan "Durum" konsepti ortaya çıkmış, Mart ayının ilk günlerinde Noah Glass'ın önerisiyle isim olarak Twitter seçilmiştir.

Twitter'da ilk mesaj "#38" şeklinde ve geliştirici ekipte yer alan Dom Sagolla tarafından atılmıştır. 2006 yılında Jack Dorsey tarafından geliştirilmesinden bu yana Twitter, dünya çapındaki popülaritesini gün geçtikçe arttırmış ve içerdiği uygulamaların programlama arayüzünün kısa mesaj gönderim ve alımı konusundaki olanaklarıyla internet dünyasının SMS'i olarak anılmaya başlamıştır. 25 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkçe olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Twitter üzerindeki kullanıcıların etkisinin takipçi sayısından ziyade kullanıcının tweetlerine gelen retweetlere bağlı olduğu ortaya konmuştur.

Popülarite

2020 itibarıyla Twitter'ın 340 milyon aktif kullanıcısı bulunmaktadır. Mecrada her dakika ortalama yaklaşık 98 bin tweet atılmaktadır. Yine yapılan bazı araştırmalara göre Twitter'da profilleri bulunan dev markaların; Google, Twitter, YouTube takipçilerinin %33'ü, Facebook takipçilerinin ise %44'ünün sahte veya spam profillerden oluştuğu tespit edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA