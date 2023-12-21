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Apple’dan eski Apple Watch kordonlarını çöp edecek hamle! Yeniden satın almanız gerekecek

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 21.12.2023
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Apple’dan eski Apple Watch kordonlarını çöp edecek hamle! Yeniden satın almanız gerekecek

Apple’ın önümüzdeki yıl tanıtımını gerçekleştireceği Apple Watch modeli eski kordonları çöpe çevireceği iddia ediliyor. Tasarımının tamamen değişeceği tahmin edilen akıllı saat için yeni kordonla birlikte batarya süresinde de önemli ölçüde artış bekleniyor. İşte detaylar…

Apple, akıllı saat serisi Watch için heyecan verici bir tasarım değişikliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni bilgilere göre, marka, Apple Watch'un görünümünde önemli bir revizyona gidecek. Yeni Apple Watch'un tanıtımı ile Apple hayranlarının hayatına girecek olan yeni seri akıllı saat birçok özelliği beraberinde sunarken eski modellerde kullanılan kordonların çöp olmasına neden olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz dönem Apple'ın deriden FineWoven aksesuarlarına geçişini doğru tahmin eden Kosutami, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Apple Watch'un kordonlarında önemli değişikliğe gidileceğini iddia etti.

ESKİ APPLE WATCH KORDONLARI ÇÖPE

Apple, Watch serisinde uzun bir süre boyunca tasarımını neredeyse değiştirmemeyi tercih ettikten sonra, son haberlere göre önemli bir köklü değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. "Apple Watch X" olarak adlandırılması beklenen yeni modelle birlikte, tasarımın temelinde yer alan kordon bağlantı noktalarında tamamen yeni bir yaklaşım benimseniyor. Ancak, bu değişiklikle birlikte, mevcut Apple Watch kordonlarının kullanım dışı kalma riski gündeme geliyor.

Gelen bilgilere göre, Apple'ın yeni manyetik bağlantı noktalarıyla birlikte kordon bağlantı noktalarını değiştirmesi, mevcut kordonların uyumsuz hale gelmesine neden olabilir. Bu durum, kullanıcıları mevcut kordonlarını kullanamama ve yeni tasarımın gerektirdiği kordonları edinme zorunluluğuyla karşı karşıya bırakabilir.

Ancak, bu tasarım değişikliğiyle birlikte ortaya çıkan avantajlar da dikkat çekici. Şu anda kullanılan kilit sisteminin yer kaplama sorunu, Apple'ın yeni bir tasarım benimsemesine yol açtı. Bu değişiklik sayesinde, daha büyük pil, kart entegre sistemleri gibi yeni donanımların eklenmesi daha kolay hale geliyor. Apple'ın mühendislik ekibi, bu yenilikle birlikte Apple Watch serilerine daha fazla özellik ekleyebilme potansiyelini değerlendiriyor.

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