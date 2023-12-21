Apple’dan eski Apple Watch kordonlarını çöp edecek hamle! Yeniden satın almanız gerekecek

Apple, akıllı saat serisi Watch için heyecan verici bir tasarım değişikliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni bilgilere göre, marka, Apple Watch'un görünümünde önemli bir revizyona gidecek. Yeni Apple Watch'un tanıtımı ile Apple hayranlarının hayatına girecek olan yeni seri akıllı saat birçok özelliği beraberinde sunarken eski modellerde kullanılan kordonların çöp olmasına neden olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz dönem Apple'ın deriden FineWoven aksesuarlarına geçişini doğru tahmin eden Kosutami, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Apple Watch'un kordonlarında önemli değişikliğe gidileceğini iddia etti.