Apple Watch Series 10 yaygın iki hastalığı tespit edecek! Apple erken teşhis için sağlık uygulamasını hızla geliştiriyor

Apple, her Apple Watch modeli ile kullanıcılarını yenilikçi teknolojiler ile buluşturmaya devam ediyor. 2023 yılında tanıtımını gerçekleştirdiği ve satışa sunduğu Series 9 modelinde sağlık uygulamaları meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. Ortaya çıkan söylentilere göre ise 2024 yılında piyasaya süreceği Apple Watch Series 10'da iki hastalığı özellikle dikkat çekmeye hazırlanıyor.