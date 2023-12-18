Apple Watch Series 10 yaygın iki hastalığı tespit edecek! Apple erken teşhis için sağlık uygulamasını hızla geliştiriyor
Apple 2024 yılında tanıtımını gerçekleştirip satışa sunacağı Apple Watch Series 10’da iki hastalığa odaklanacağı konuşulanlar arasında yerini aldı. Erken teşhis ve önleyici tedbir olarak sağlık konusunda hızla gelişen akıllı saatin tasarım olarak da yenilenmesi bekleniyor.
Apple, her Apple Watch modeli ile kullanıcılarını yenilikçi teknolojiler ile buluşturmaya devam ediyor. 2023 yılında tanıtımını gerçekleştirdiği ve satışa sunduğu Series 9 modelinde sağlık uygulamaları meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. Ortaya çıkan söylentilere göre ise 2024 yılında piyasaya süreceği Apple Watch Series 10'da iki hastalığı özellikle dikkat çekmeye hazırlanıyor.
APPLE WATCH SERİES 10 HİPER TANSİYON VE UYKU APNESİNİ TESPİT EDECEK!
Apple sağlık uygulamalarını entegre ettiği ve geliştirdiği akıllı saati Apple Watch'ın 2024 yılında satışa sunacağı Series 10 modelinde hipertansiyon ve uyku apnesi algılama özellikleri üzerinde çalışacağı belirtiliyor.
Akıllı saatin kullanıcı verilerini sürekli taraması hipertansiyon veya uyku apnesini tespit etmesi ve kapsamlı değerlendirme yaparak yönlendirmelerde bulunacağı belirtiliyor.
Söz konusu yeniliğin erken teşhis ile tedavi sürecindeki başarıyı arttırması ve önleyici tedbir olarak kullanılması bekleniyor.
APPLE WATCH SERİES 9 ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu: 1,9 inç
Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
Ekran Çözünürlüğü: 484 x 396 piksel
Ekran Parlaklığı: 2000 nite kadar
Pil Ömrü: 18 saate kadar (düşük güç modunda 36 saate kadar)
İşlemci: Apple S9
GPU: PowerVR
Batarya: 308 mAh
Depolama: 64 GB
Bluetooth: 5.3
NFC: Var.
İşletim Sistemi: watchOS 10
Batarya: 41 mm sürüm 282 mAh, 45 mm sürüm 308 mAh
Ağırlık: 41 mm sürüm 42,3 gram, 45 mm sürüm 51,5 gram
Kalınlık: 10,7 mm
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