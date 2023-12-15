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Telefondan gelen az ses sorununa şipşak çözüm! Yöntemi oldukça basit: Çıkan sese inanamayacaksınız

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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Telefondan gelen az ses sorununa şipşak çözüm! Yöntemi oldukça basit: Çıkan sese inanamayacaksınız

Telefonunuzdaki ses kalitesi ilk günkü gibi kalmayıp zamanla performansı azalabilir. Her telefon kullanıcısının yakınabileceği bu sorunun aslında oldukça basit bir çözümü var. Peki telefondaki ses sorunu nasıl düzelir? İşte telefonunuzdan gümbür gümbür ses getirecek o yöntem...

Telefonunuzdaki ses kalitesi ilk günkü gibi kalmayıp zamanla performansı azalabilir. Her telefon kullanıcısının yakınabileceği bu sorunun aslında oldukça basit bir çözümü var. Peki telefondaki ses sorunu nasıl düzelir? İşte telefonunuzdan gümbür gümbür ses getirecek o yöntem...

Mic Mode, iOS 15 ve üzeri sürümleri destekleyen iPhone, iPad ve Mac cihazlarında kullanılabilen etkileyici bir özelliktir. Bu özellik, mikrofonlardan gelen ses kalitesini kişiselleştirmenize ve görüşmelerinizin netliğini artırmanıza olanak tanır. Ses sorunlarıyla başa çıkmak için Mic Mode'u kullanmak ise oldukça basittir.

Etkinleştirme Adımları:

Mic Mode'u etkinleştirmek için telefon görüşmesi sırasında Kontrol Merkezi'ne girin. Ardından "Mic Mode" seçeneğini seçerek farklı modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Mod Seçenekleri:

Standart Mod: Dış sesleri de yakalar.

"Ses Yalıtımı" Modu: Arka plandaki gürültüyü engelleyerek sesi daha net iletir.

"Geniş Spectrum" Modu: Toplantı veya konser gibi ortamlarda çevresel sesleri de yakalar.

Video Efekti ile Portre Modu: Görüntülü konuşmalarda, video efekti kullanarak Portre modunu etkinleştirerek odak noktanızı belirleyebilirsiniz. Ancak, operatör uygulamalarının henüz bu özelliği desteklemediğini unutmayın.

Bu özellikler sayesinde, kullanıcılar ses deneyimini şekillendirebilir ve görüntülü iletişimlerini daha özgün hale getirebilirler. Mic Mode, kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir iletişim deneyimi sunar.

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