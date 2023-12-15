Telefondan gelen az ses sorununa şipşak çözüm! Yöntemi oldukça basit: Çıkan sese inanamayacaksınız

Video Efekti ile Portre Modu: Görüntülü konuşmalarda, video efekti kullanarak Portre modunu etkinleştirerek odak noktanızı belirleyebilirsiniz. Ancak, operatör uygulamalarının henüz bu özelliği desteklemediğini unutmayın.

Bu özellikler sayesinde, kullanıcılar ses deneyimini şekillendirebilir ve görüntülü iletişimlerini daha özgün hale getirebilirler. Mic Mode, kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir iletişim deneyimi sunar.