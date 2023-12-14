Kışın zincir takma derdine son! Hyundai aracın içerisinden çıkmadan takıp sökebileceğiniz zincir için kolları sıvadı
Güney Koreli teknoloji devi Hyundai, karlı ve soğuk hava koşullarında lastik zinciri takıp sökmeyi kolaylaştıran bir elektronik çözüm üzerinde çalışıyor. Hyundai'nin patenti alınan yeni lastik teknolojisi, sürücülere sıcak araçlarından inmeden multimedya ekranındaki bir tuşa basarak lastiklerine zincir takma imkanı sunuyor. Bu inovasyon, sürücülerin soğuk hava koşullarında daha hızlı ve kullanıcı dostu bir şekilde lastiklerini uygun hale getirmelerine olanak tanıyarak güvenliği artırıyor. İşte detaylar…
Kış aylarında sürücülerin karşılaştığı zincir takma ve çıkarma sorununa Hyundai'den büyük bir çözüm geliyor. Hyundai'nin patenti alınan yeni teknolojisi, sürücülere multimedya ekranında yer alan bir tuş aracılığıyla sıcak araçlarından inmeden lastiklerine otomatik olarak zincir takma veya çıkarma imkanı sağlıyor. Bu yenilikçi çözüm, sürücülerin karlı ve soğuk hava koşullarında daha pratik ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşamalarına olanak tanıyarak kışın karşılaşılan zorlukları azaltmayı amaçlıyor. İşte ayrıntılar...
HYUNDAİ'DEN ELEKTRONİK KAR ZİNCİRİ
Hyundai, geleneksel kar zincirlerini kullanmanın zorluklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni bir jant ve lastik tasarımını tanıttı.
Bu tasarım, bir düğmeye basılarak açılan ve geri çekilen yerleşik kar zincirlerini içeriyor, böylece kullanıcılar karlı veya buzlu koşullarda daha pratik bir şekilde sürüş yapabilecekler.
Her lastiğin üzerinde, tekerleğin altı teliyle aynı hizada altı girintili oyuklar bulunuyor.
Bu oyuklarda, sırtın içine çekilmiş kalın teller bulunuyor ve sürücüler, multimedya ekranındaki bir butona basarak bu kalın telleri lastik içerisinden çıkarabiliyor.
Lastik zincirleri, içine elektrik akımı gönderildiğinde etkinleştirilebilen ve genişletilebilen sıkıştırılmış şekil hafızalı alaşımlar kullanılarak üretiliyor. Şekil hafızalı alaşım, orijinal şekline dönerek tel halkasını lastik sırtı seviyesinin üzerine iterek zinciri aktive ediyor. Hyundai, bu teknolojinin yan etkisi olarak lastik değişim zamanının daha belirgin hale geldiğini söylüyor.
Bu yeni tasarım şu anda konsept aşamasında olup, Hyundai'nin Gelişmiş Şasi Geliştirme Ekibi Başkanı Joon Mo Park, "Bir gün Hyundai ve Kia araçlarına da tanıtılacağını umduğumuz bu yenilik, ileri teknolojileri müşterilere fayda sağlayan gerçek dünya çözümlerine dönüştürme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor" dedi.
ZİNCİR TEKNOLOJİNİN PATENTİ ALINDI!
Ancak, bu teknolojinin gerçekleşebilmesi için hem Hyundai hem de lastik üreticilerinin tekerlek grubunun elektrik bağlantılarıyla birlikte yeniden tasarlanması gerekecek.
Hyundai, teknolojinin Güney Kore ve ABD'de patentini aldığını ve lastiklerin seri üretimine geçmeden önce daha fazla test ve değerlendirme yapmayı planladığını belirtti.
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