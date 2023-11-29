2020 ve daha eski modeller için Samsung’dan kötü haber! Desteği kesece: Android 14 bekleyenlerin telefonları yenilemesi gerekecek!
Samsung, yeni bir güncelleme hazırlığı içinde olduğunu duyurdu ancak 2020 model ve daha eski akıllı telefonları için destek kesileceğini açıkladı. Bu modeller sahipleri, maalesef yeni güncelleme avantajlarından yararlanamayacak. İşte Samsung’un desteği keserek geride bırakacağı o telefon modelleri...
Samsung, Android 14 güncellemesi alacak telefon modellerinin listesini açıklamaya devam ederken, 2020 ve önceki modellere destek vermeme kararıyla dikkat çekiyor. Dünya genelinde lider konumda bulunan marka, 2021 ve sonrasında üretilen telefonlara odaklanarak, bu tarihten önceki modellere güncelleme desteği sunmayacak. Bu karar, mevcut kullanıcıların en son Android güncellemelerini almak istiyorsa 2021 ve sonrası modellere geçiş yapma ihtiyacı doğuruyor. İşte Android 14 güncellemesi almayacak Samsung telefon modelleri…
ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK SAMSUNG MODELLERİ!
Galaxy S20/S20+/S20 Ultra
Galaxy S20 FE
Galaxy A71/A71 5G
Galaxy Z Flip/Galaxy Z Flip 5G
ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK İLK MODELLER
Galaxy S23,
Galaxy A34 5G,
Galaxy A54 5G
Galaxy A13
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