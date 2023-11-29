2020 ve daha eski modeller için Samsung’dan kötü haber! Desteği kesece: Android 14 bekleyenlerin telefonları yenilemesi gerekecek!

Samsung, Android 14 güncellemesi alacak telefon modellerinin listesini açıklamaya devam ederken, 2020 ve önceki modellere destek vermeme kararıyla dikkat çekiyor. Dünya genelinde lider konumda bulunan marka, 2021 ve sonrasında üretilen telefonlara odaklanarak, bu tarihten önceki modellere güncelleme desteği sunmayacak. Bu karar, mevcut kullanıcıların en son Android güncellemelerini almak istiyorsa 2021 ve sonrası modellere geçiş yapma ihtiyacı doğuruyor. İşte Android 14 güncellemesi almayacak Samsung telefon modelleri…

ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK SAMSUNG MODELLERİ!