29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri 2020 ve daha eski modeller için Samsung’dan kötü haber! Desteği kesece: Android 14 bekleyenlerin telefonları yenilemesi gerekecek!

2020 ve daha eski modeller için Samsung’dan kötü haber! Desteği kesece: Android 14 bekleyenlerin telefonları yenilemesi gerekecek!

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
ABONE OL
2020 ve daha eski modeller için Samsung’dan kötü haber! Desteği kesece: Android 14 bekleyenlerin telefonları yenilemesi gerekecek!

Samsung, yeni bir güncelleme hazırlığı içinde olduğunu duyurdu ancak 2020 model ve daha eski akıllı telefonları için destek kesileceğini açıkladı. Bu modeller sahipleri, maalesef yeni güncelleme avantajlarından yararlanamayacak. İşte Samsung’un desteği keserek geride bırakacağı o telefon modelleri...

Samsung, Android 14 güncellemesi alacak telefon modellerinin listesini açıklamaya devam ederken, 2020 ve önceki modellere destek vermeme kararıyla dikkat çekiyor. Dünya genelinde lider konumda bulunan marka, 2021 ve sonrasında üretilen telefonlara odaklanarak, bu tarihten önceki modellere güncelleme desteği sunmayacak. Bu karar, mevcut kullanıcıların en son Android güncellemelerini almak istiyorsa 2021 ve sonrası modellere geçiş yapma ihtiyacı doğuruyor. İşte Android 14 güncellemesi almayacak Samsung telefon modelleri…

ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK SAMSUNG MODELLERİ!

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra

Galaxy Tab S7/S7+

Galaxy A51/A51 5G

Galaxy A71/A71 5G

Galaxy Z Flip/Galaxy Z Flip 5G

ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK İLK MODELLER

Galaxy S23,

Galaxy S23 Plus,

Galaxy S23 Ultra,

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus,

Galaxy S22 Ultra,

Galaxy Z Fold5,

Galaxy Z Flip5,

Galaxy A53 5G,

Galaxy A33 5G,

Galaxy A24,

Galaxy A34 5G,

Galaxy A54 5G

Galaxy A13

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA