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Haberler Teknoloji Haberleri Instagram’dan sonunda dedirten özellik geldi! Artık 3. Parti uygulama kullanmanıza gerek kalmadı! Tek tıkla galerinizde olacak

Instagram’dan sonunda dedirten özellik geldi! Artık 3. Parti uygulama kullanmanıza gerek kalmadı! Tek tıkla galerinizde olacak

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 23.11.2023
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Instagram’dan sonunda dedirten özellik geldi! Artık 3. Parti uygulama kullanmanıza gerek kalmadı! Tek tıkla galerinizde olacak

Instagram video indirme özelliği sonunda kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bilindiği üzere sosyal medya devi kullanıcılarını 3. Parti uygulamalarına mahkum olmaktan kurtarmak adına tüm yenilikleri platforma tek tek entegre etmeye devam ediyor. İşte reels videolarını indirme yöntemi…

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