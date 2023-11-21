Spotify 2023 özeti ne zaman çıkacak, belli oldu mu? Spotify Wrapped nedir, hangi tarihte, nereden bakılır?

Wrapped, kullanıcıların bir yılını tanımlayan müzik ve podcast'lerden oluşan en çok dinlenenlerden oluşan geçmiştir. İstatistiki veriler sunar ve bu sene en çok hangi şarkıyı dinlediğinizi, hangi türlerin bağımlısı olduğunuzu gösterir.

Bu istatistiki bilgileri sosyal medyada paylaşmanızı sağlayan bir tasarım da sunar.