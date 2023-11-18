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Apple’ın hayat kurtaran özelliği 2 yıl daha ücretsiz olacak! Hangi iPhone modellerini kapsıyor?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 18.11.2023 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
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Apple’ın hayat kurtaran özelliği 2 yıl daha ücretsiz olacak! Hangi iPhone modellerini kapsıyor?

Apple’ın hayat kurtaran acil yardım özelliği 2 sene daha bazı modeller için ücretsiz olacak. Şebekenin bulunmadığı yerlerde uydu üzerinden konum gönderme ve mesajlaşma gibi birçok faaliyeti yapabilme imkanı sağlayan özelliğin ise ne kadar olacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte detaylar…

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