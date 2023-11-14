Öğrencilere 10 GB internet başvuru tarihleri 2023 | Öğrencilere bedava internet başvuru şartları neler, açık öğretim öğrencisi geçerli mi?
14 Kasım Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, üniversite öğrencilerine sağlanacak olan 10 GB ücretsiz internet desteğiyle ilgili detaylar belli oldu. Bu destek, bir sonraki aya devretmeyecek ve öğrenciler hakkını o ay içinde kullanabilecekler. Aylık 10 GB internet desteğinden yararlanabilmek için öğrencinin karşılaması gereken şartlar belli oldu. Peki öğrencilere bedava internet başvuru şartları neler? 10 GB internet desteği başvurusu nereden yapılır?
14 Kasım Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, üniversite öğrencilerine sağlanacak olan 10 GB ücretsiz internet desteğiyle ilgili detaylar belli oldu. Bu destek, bir sonraki aya devretmeyecek ve öğrenciler hakkını o ay içinde kullanabilecekler. Aylık 10 GB internet desteğinden yararlanabilmek için öğrencinin karşılaması gereken şartlar belli oldu. Peki öğrencilere bedava internet başvuru şartları neler? 10 GB internet desteği başvurusu nereden yapılır?
10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
10 GB ücretsiz internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler kimlik doğrulaması yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak.
Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek ve öğrenciler tarafından girilen bilgilerin internet desteği şartlarını sağlaması durumunda başvuru sistem üzerinden kabul edilir.
Başvurusu kabul edilen veya reddedilen öğrenciye sistem üzerinden bilgi verilecek.
10 GB ücretsiz internet desteği başvuruları Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. 14 Kasım Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan bilgide " İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır." ifadesi kullanıldı.
HANGİ OPERATÖRLERDE 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET OLACAK?
Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer GSM operatörlerini kullanan öğrenciler için sevindiren haber geldi. Öğrenciler hangi operatörlerde ücretsiz internet olacağını merak ediyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgide ise "Başvurunun kabulü halinde, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır. Destek bedeli Bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenir." ifadeleri yer aldı. Dolayısıyla ücretsiz internet desteği tüm operatörlerde geçerli olacak.
ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ön lisans ve lisans öğrencileri destekten yararlanabilecek. 10 GB internet desteği örgün eğitim alanlar için geçerli olacak. Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almayanlar, daha önce bu destekten yararlanmayanlar faydalanabilecek. Ayrıca yararlanmak için belirlenen takvimde başvuru yapılması koşulu aranırken telefon hattının öğrencinin üzerine olması gerekiyor.
10 GB İNTERNET KULLANILMAZSA BİR SONRAKİ AYA DEVREDER Mİ?
Sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere on iki ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilmez. Bu destek, öğrenci adına kayıtlı kullanıma açık bir hatla kullanılır. İnternet desteği sağlandığı süre boyunca öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılır.
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- Öğrencilere 10 GB internet başvuru tarihleri 2023 | Öğrencilere bedava internet başvuru şartları neler, açık öğretim öğrencisi geçerli mi?
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