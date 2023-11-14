Öğrencilere 10 GB internet başvuru tarihleri 2023 | Öğrencilere bedava internet başvuru şartları neler, açık öğretim öğrencisi geçerli mi?

14 Kasım Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, üniversite öğrencilerine sağlanacak olan 10 GB ücretsiz internet desteğiyle ilgili detaylar belli oldu. Bu destek, bir sonraki aya devretmeyecek ve öğrenciler hakkını o ay içinde kullanabilecekler. Aylık 10 GB internet desteğinden yararlanabilmek için öğrencinin karşılaması gereken şartlar belli oldu. Peki öğrencilere bedava internet başvuru şartları neler? 10 GB internet desteği başvurusu nereden yapılır?

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?