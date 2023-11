ChatGBT çöktü mü, çalışmıyor? 9 Kasım Perşembe ChatGBT "Something went wrong" hatası ne demek, bozuldu mu, nasıl düzelir? OPENAI Son dakika...

9 Kasım Perşembe tarihinde ChatGPT hizmetinde "Something went wrong. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com." hatasıyla ilgili sorunlar yaşanıyor. Peki ChatGBT bozuldu mu, sorun mu var? 9 Kasım Perşembe ChatGBT "Something went wrong" hatası ne demek, nasıl düzelir?

9 Kasım Perşembe tarihinde ChatGPT hizmetinde "Something went wrong. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com." hatasıyla ilgili sorunlar yaşanmıştır.