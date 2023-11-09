ChatGBT çöktü mü, çalışmıyor? 9 Kasım Perşembe ChatGBT "Something went wrong" hatası ne demek, bozuldu mu, nasıl düzelir? OPENAI Son dakika...
Son dakika haberleri... ChatGPT'nin hizmetinde sorunlar yaşanmaktadır. Global çapta yaşanan problem sebebiyle kullanıcılar "Something went wrong. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com." hatasını aratıyorlar. Peki ChatGBT bozuldu mu, sorun mu var? 9 Kasım Perşembe ChatGBT "Something went wrong" hatası ne demek, nasıl düzelir?
9 Kasım Perşembe tarihinde ChatGPT hizmetinde "Something went wrong. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com." hatasıyla ilgili sorunlar yaşanıyor. Peki ChatGBT bozuldu mu, sorun mu var? 9 Kasım Perşembe ChatGBT "Something went wrong" hatası ne demek, nasıl düzelir?
9 Kasım Perşembe tarihinde ChatGPT hizmetinde "Something went wrong. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com." hatasıyla ilgili sorunlar yaşanmıştır.
Bu hatanın nedeni genellikle teknik sorunlar veya hizmet kesintileridir. OpenAI teknik ekibi, bu tür sorunları çözmek ve hizmeti düzeltmek için çalışmaktadır.
Kullanıcılar için önerilen adımlar şunlar olabilir:
Bir süre beklemek: Teknik sorunlar geçici olabilir, bu nedenle bir süre bekleyip daha sonra tekrar denemek sorunu çözebilir.
Tarayıcı önbelleğini temizlemek: Tarayıcı önbelleğini temizlemek, bazen bu tür sorunların giderilmesine yardımcı olabilir.
OpenAI destek ekibiyle iletişime geçmek: Sorun devam ederse, OpenAI'nin destek ekibiyle iletişime geçerek daha fazla yardım alabilirsiniz.
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- ChatGBT çöktü mü, çalışmıyor? 9 Kasım Perşembe ChatGBT "Something went wrong" hatası ne demek, bozuldu mu, nasıl düzelir? OPENAI Son dakika...
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