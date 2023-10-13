Twitter çöktü mü, sorun mu var? 13 Ekim Cuma Twitter X web sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.