Twitter çöktü mü, sorun mu var? 13 Ekim Cuma Twitter X web sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...
Twitter platformu, dünya genelinde yaşanan kullanım erişim sorunlarıyla karşı karşıya. Kullanıcılar arasında Twitter'ın çöktü mü sorusu oldukça yaygın hale gelmiş durumda. Şu an için Twitter'daki bu sorunların kesin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil, ancak genellikle böyle kesintiler teknik sorunlar, sunucu problemleri veya ağ altyapısı sorunları nedeniyle yaşanmaktadır. İşte Twitter (X) sorununa ilişkin tüm detaylar...
Twitter kullanıcıları, Twitter'a giriş yapma veya platformu kullanma sırasında sorunlar yaşadıklarını rapor ediyor. "Twitter neden açılmıyor?" ve "Twitter'a neden giremiyorum?" gibi sorgulamalar, internet arama motorlarında giderek artan bir şekilde aranmaya başlandı. Bu tür sorunlar, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. İşte soruna ilişkin son dakika gelişmeleri...
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DURUM
Son 24 saat raporuna bakıldığında X kullanıcılarının saat 16:00 itibari ile hata bildirimlerini arttırdığını ve daha geniş bir kitlenin sorundan etkilendiği dikkat çekiyor. Şuan için resmi bir açıklama yapılmasa da sorunun daha çok akış yenilemede yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında.
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.
Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.
Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.
TWİTTER'DA ERİŞİM SORUNU
Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçici sınırlama getirdiklerini belirterek alınan kararları duyurdu:
- Doğrulanmış hesaplar günde 10000 gönderi okumakla sınırlıdır
- Doğrulanmamış hesaplar günde 1000 gönderiye kadar
- Günde 600'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar
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