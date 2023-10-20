Google ekibi tespit etti! Tüm bilgisayarlarda yüklü olan uygulama tüm bilgilerinize erişim imkanı sağlıyor! Uygulamayı hemen güncelleyin…

Google'ın araştırma ekibi, popüler dosya arşivleme programı WinRAR'da önemli bir güvenlik açığı olduğunu tespit etti. Tüm bilgisayarlarda yüklü olan uygulama üzerinden kötü niyetli kişiler bilgisayarlara ulaşabildikleri ve kullanıcıların kişisel bilgilerini kolayca çalabildikleri anlaşıldı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu güvenlik açığı 2023'ün başlarından bu yana WinRAR uygulamasını güncellemeyen tüm kullanıcılarda bulunuyor.

WİNRAR YÜKLÜ BİLGİSAYARLAR TEHLİKEDE!

Google Tehdit Analiz Grubu'ndaki (TAG) araştırmacılara göre, WinRAR yazılımında kritik bir güvenlik açığı keşfedildi. Bu açık, saldırganların ZIP veya RAR gibi dosyaları açarken bilgisayar üzerinde rastgele kodları çalıştırabilmesine olanak tanıyor.