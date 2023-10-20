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Google ekibi tespit etti! Tüm bilgisayarlarda yüklü olan uygulama tüm bilgilerinize erişim imkanı sağlıyor! Uygulamayı hemen güncelleyin…

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Google ekibi tespit etti! Tüm bilgisayarlarda yüklü olan uygulama tüm bilgilerinize erişim imkanı sağlıyor! Uygulamayı hemen güncelleyin…

Google’ın araştırma ekibi tüm bilgisayarlarda yüklü olan WinRAR uygulamasında tehlikeli bir güvenlik açığı tespit etti. 2023 yılının başından beri cihazları tehlikeye atan uygulama üzerinden siber suçluların kritik bilgileri çaldığı anlaşıldı. İşte detaylar…

Google'ın araştırma ekibi, popüler dosya arşivleme programı WinRAR'da önemli bir güvenlik açığı olduğunu tespit etti. Tüm bilgisayarlarda yüklü olan uygulama üzerinden kötü niyetli kişiler bilgisayarlara ulaşabildikleri ve kullanıcıların kişisel bilgilerini kolayca çalabildikleri anlaşıldı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu güvenlik açığı 2023'ün başlarından bu yana WinRAR uygulamasını güncellemeyen tüm kullanıcılarda bulunuyor.

WİNRAR YÜKLÜ BİLGİSAYARLAR TEHLİKEDE!

Google Tehdit Analiz Grubu'ndaki (TAG) araştırmacılara göre, WinRAR yazılımında kritik bir güvenlik açığı keşfedildi. Bu açık, saldırganların ZIP veya RAR gibi dosyaları açarken bilgisayar üzerinde rastgele kodları çalıştırabilmesine olanak tanıyor.

Söz konusu kodlar aracılığıyla, kullanıcı bilgileri çalınabiliyor veya farklı uygulamalara erişim elde edilebiliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, siber saldırganlar kötü niyetli dosyaları PNG gibi yaygın dosya uzantılarına gizleyerek bilgisayarlara tam erişim sağlayabiliyorlar. TAG ayrıca, WinRAR açığını kullanarak birçok ülkede faaliyet gösteren siber suç gruplarını izlediğini belirtti.

WİNRAR GÜNCELLEMESİ YAPIN!

Güvenlik açığı, WinRAR'ın geçici dosyaları işleme ve Windows'a kaydetme yönteminden kaynaklanıyor. Haziran ayından bu yana WinRAR 6.24 ve 6.23 sürümleri için sunulan güvenlik güncellemelerine rağmen, birçok kullanıcının hala bu güncellemeleri yapmadığı bildiriliyor.

Önemli bir not olarak, WinRAR uygulamasında otomatik güncelleme varsayılan olarak etkin değil. Bu nedenle, kullanıcıların WinRAR'ı 6.24 veya 6.23 sürümüne güncellemeleri önemlidir. Zira, bilgisayar korsanlarının bu açıktan aylardır yararlandığı göz önüne alındığında, güncellemeyi ihmal etmek kullanıcıları hedef haline getirebilir.

Ayrıca, Windows 11'in yerleşik RAR desteği sunduğunu da unutmamak önemlidir. Bu nedenle, kullanıcıların güvenliğini korumak adına en son sürüme geçmeleri önerilir.

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