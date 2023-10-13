Son dakika | MSB: Aselsan'ın 'Korkut'u uçar hedefi başarıyla düşürdü
Son dakika… Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Aselsan tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen alçak irtifa hava savunma sistemi Korkut’un uçar hedefi kaçırmadan başarıyla düşürdüğünü açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Aselsan tarafından yerli ve millî imkanlarla üretilen alçak irtifa hava savunma sistemi Korkut, uçar hedefi kaçırmadan başarıyla düşürdü." denildi.
KORKUT'UN ÖZELLİKLERİ NELER?
Sistem, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi.
Korkut Seri Üretim Sözleşmesi, SSB ile ASELSAN arasında 19 Mayıs 2016'da imzalandı. Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimat Mart 2019'da yapıldı.
ATOM ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR
Proje, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladı. Korkut ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat Atom ile birlikte Türkiye, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak ulaştı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda dağıtık bir mimariye sahip olan Korkut sisteminde her bir takım birbirlerine telsizle bağlı 3 Silah Sistemi Aracı ve 1 Komuta Kontrol Aracı'ndan oluşuyor.
Her bir Silah Sistemi Aracı, stabilize insansız silah kulesi, Korkut sistemi için özel geliştirilen 3 boyutlu takip radarı, elektro-optik sensör paketi ve yüksek atım hızına sahip çift namlulu 35 milimetre silah sistemi ile görev yapıyor. Komuta Kontrol Aracı'nda ise 3 boyutlu arama radarı ile TV kamera, termal kamera ve lazer mesafe ölçerden oluşan elektro-optik sensör paketi bulunuyor.
Korkut, klasik tipte mühimmata ilave olarak yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 milimetre parçacıklı mühimmat Atom'u kullanıyor. Korkut, alçak irtifa hava savunmasını uçak ve helikopterler gibi klasik hava tehditlerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı da en etkili şekilde icra ediyor.
Aselsan tarafından yerli ve millî imkanlarla üretilen alçak irtifa hava savunma sistemi #Korkut, uçar hedefi kaçırmadan başarıyla düşürdü. #AteşSerbest 🇹🇷 pic.twitter.com/cnnlLMIDvu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2023
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