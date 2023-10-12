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Telefonunu kullanmayanların bağlantısı 24 saat içinde kesilecek! 1 yıl süre verilecek ve kara listeye alınacak

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Telefonunu kullanmayanların bağlantısı 24 saat içinde kesilecek! 1 yıl süre verilecek ve kara listeye alınacak

BTK’nın yeni düzenlemesi ile birlikte aktif olarak kullanılmaya telefonların 1 yıl sonra bağlantısı kesilecek. Daha öncesinde kullanılmayan telefonların IMEI’leri 7 yıl kapatılmıyordu. İşte uygulamanın hayata geçirileceği tarih…

Kullanılmaya telefonlar için yeni düzenleme geliyor. Yayımlanan Resmi Gazete'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yönetmeliğinde elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair yapılan yeni düzenlemeye yer verildi. Yeni düzenleme kapsamında kullanılmayan, kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, cihazların beyaz listeden çıkarılarak siyah listeye dahil edileceği ve bağlantısının kesilme süresinin düşürüleceği açıklandı. İşte BTK tarafından yapılan yeni düzenlemeye ilişkin detaylar…

7 YILDAN 1 YILA DÜŞÜRÜLÜYOR!

BTK tarafından yapılan yeni düzenleme ile birlikte kullanılmayan, kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, cihazların beyaz listeden çıkarılarak siyah listeye dahil edilmesi ve bağlantısının kesilmesi için belirlenen süre 7 yıldan 1 yıla indirilecek.

Artık 1 yıl kullanılmayan telefonlar siyah listeye alınacak.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BTK tarafından yapılan açıklamaya göre yeni uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde devreye girecek.

24 SAAT İÇERİSİNDE BAĞLANTI KESİLECEK!

1 Ocak 2024 tarihinde sonra BTK'nın veri tabanında yer alan ve kesintisiz 1 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının iletişim bağlantısı kesilecek. Cihaz beyaz listeden siyah listeye alınacak.

Yıllar sonra cihazı yeniden kullanmak isteyenler GSM operatörü aracılığı ile bildirim yapması gerekecek. Yapılacak bildirimle birlikte cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek beyaz listeye alınacak. Bu talep daha öncesinde cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabiliyordu.

BTK'YA BAŞVURU YAPILABİLECEK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının BTK kayıtlarıyla uyuşmaması halinde, ilgili cihazın IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabilecek. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye veya terkin edilmiş olması durumunda gerekli bilgi ve belgeler tamamlanarak BTK'ya başvuru yapılabilecek.

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