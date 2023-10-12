Telefonunu kullanmayanların bağlantısı 24 saat içinde kesilecek! 1 yıl süre verilecek ve kara listeye alınacak

Kullanılmaya telefonlar için yeni düzenleme geliyor. Yayımlanan Resmi Gazete'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yönetmeliğinde elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair yapılan yeni düzenlemeye yer verildi. Yeni düzenleme kapsamında kullanılmayan, kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, cihazların beyaz listeden çıkarılarak siyah listeye dahil edileceği ve bağlantısının kesilme süresinin düşürüleceği açıklandı. İşte BTK tarafından yapılan yeni düzenlemeye ilişkin detaylar…