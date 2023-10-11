Dünyanın en hızlı Android telefon modelleri belli oldu! Liste de herkesçe bilinen o popüler modeller yer almıyor

Akıllı telefon üreticileri arasında kıyasıya yarış devam ediyor. Etkileyici tasarıma sahip akıllı telefonlarda en dikkat çekici detayların başında cihazın işlemci performansı yani hızı ve gücü en belirleyici faktör olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kullanıcı artık genellikle cihazı almadan önce performans detaylarını inceleyerek araştırıyor. Akabinde bütçesine göre en performanslı cihazı satın alarak kullanmaya başlıyor. 2023 Eylül ayı itibari ile en hızlı Android telefon modellerinin listesi AnTuTu tarafından paylaşıldı. İşte en hızlı telefonlar ve uygun ve hızlı telefon modelleri…

EN HIZLI ANDROİD TELEFON MODELLERİ