Dünyanın en hızlı Android telefon modelleri belli oldu! Liste de herkesçe bilinen o popüler modeller yer almıyor
Dünyanın en hızlı telefon modelleri AnTuTu tarafından paylaşıldı. Bütçe dostu performanslı telefon modellerinin listesini de paylaşan platforma göre en hızlı telefon uygun fiyatlı cihaz Realme GT Neo5 SE, en performanslı cihazın ise 1.662.767 puan alan OnePlus Ace 2 Pro olduğunu açıkladı. İşte listede yer alan telefon modelleri…
Akıllı telefon üreticileri arasında kıyasıya yarış devam ediyor. Etkileyici tasarıma sahip akıllı telefonlarda en dikkat çekici detayların başında cihazın işlemci performansı yani hızı ve gücü en belirleyici faktör olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kullanıcı artık genellikle cihazı almadan önce performans detaylarını inceleyerek araştırıyor. Akabinde bütçesine göre en performanslı cihazı satın alarak kullanmaya başlıyor. 2023 Eylül ayı itibari ile en hızlı Android telefon modellerinin listesi AnTuTu tarafından paylaşıldı. İşte en hızlı telefonlar ve uygun ve hızlı telefon modelleri…
EN HIZLI ANDROİD TELEFON MODELLERİ
1) OnePlus Ace 2 Pro
2) Vivo iQOO 11S
9) Xiaomi 13 Ultra
10) iQOO Neo 8 Pro
EN HIZLI VE UYGUN FİYATLI ANDROİD TELEFON MODELLERİ
1) Realme GT Neo5 SE
8) Redmi K60E
9) Xiaomi Civi 3
10) Redmi Note 12T Pro
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