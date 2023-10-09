WhatsApp üzerinden herkes kanal açabilecek! Android kullanıcılarına sunulan güncelleme ile birlikte geliyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Eylül ayında kullanıcılarının deneyimine sunduğu WhatsApp Kanal özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Takipçileriler ile anlık yazılı ve görsel son gelişmeleri paylaşma imkanı sağlayan özellik, başlangıçta kurumsak kimliklere sunulmuştu. Şimdi ise teknoloji devi bu özelliği herkesin kullanımına açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…