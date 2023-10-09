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WhatsApp üzerinden herkes kanal açabilecek! Android kullanıcılarına sunulan güncelleme ile birlikte geliyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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WhatsApp üzerinden herkes kanal açabilecek! Android kullanıcılarına sunulan güncelleme ile birlikte geliyor

WhatsApp kanal açma özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Eylül ayında iOS kullanıcılarına sunduğu güncelleme ile kullanıma açan teknoloji devi kurumsal kanalları onaylamaya başladı. Android kullanıcılarını da dahil ettiğinde herkes bireysel kanal açma özelliğine aynı anda kavuşacak. İşte detaylar….

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Eylül ayında kullanıcılarının deneyimine sunduğu WhatsApp Kanal özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Takipçileriler ile anlık yazılı ve görsel son gelişmeleri paylaşma imkanı sağlayan özellik, başlangıçta kurumsak kimliklere sunulmuştu. Şimdi ise teknoloji devi bu özelliği herkesin kullanımına açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

İLK OLARAK iOS KULLANICILARINA VERİLDİ!

App Store üzerinden yayınlanan güncelleme ile WhatsApp uygulaması kanal açma özelliğine kavuştu. iOS kullanıcıları artık açılan kanalları takip edebiliyor ve kurumsal kanal açabiliyor.

ANDROİD KULLANICILARI İLE BİRLİKTE KANAL ÖZELLİĞİNİ HERKES AÇABİLECEK!

WhatsApp kanal açma özelliğinin önümüzdeki hafta Android kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Lakin yeni güncelleme ile birlikte kurumsal hesapların haricinde bireysel kanallar da açılabilecek.

Kullanıcılar doğrulanan hesapları arama seçeneğini kullanarak kolayca bulabilecek ve takip edebilecek.

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