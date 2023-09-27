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Google'ın Doodle'ı ne demek, ne anlama geliyor? Google'ın 25. Doğum Günü ne zaman, hangi tarihte kuruldu?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Google’ın Doodle’ı ne demek, ne anlama geliyor? Google’ın 25. Doğum Günü ne zaman, hangi tarihte kuruldu?

Dünyanın en tanınmış arama motorlarından biri olan Google, bugün 25 yaşına girdi! Google, 4 Eylül 1998 tarihinde Larry Page ve Sergey Brin tarafından kuruldu. Bu tarih, internet dünyasının dönüm noktalarından biri olarak kabul edilirken, yeni yaşına özel doodle'ı merak konusu oldu.

Dünyanın en tanınmış arama motorlarından biri olan Google, bugün 25 yaşına girdi! Google, 4 Eylül 1998 tarihinde Larry Page ve Sergey Brin tarafından kuruldu. Bu tarih, internet dünyasının dönüm noktalarından biri olarak kabul edilirken, yeni yaşına özel doodle'ı merak konusu oldu.

GOOGLE NE ZAMAN, HANGİ YIL KURULDU?

Google'ın kuruluşu 1996 Ocak ayında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı. Google siteler arası ilişkilerin analizi konusunda çok daha elverişli iki sistem kuramı ortaya koydu. Bu yeni teknolojiye PageRank adı verildi, bu sisteme göre sayfa dizinlerinin orijinal site ile olan bağlantı dönüşümleri belirlenerek; siteler, gösterilen ilgiye göre sıralanıyordu.

Page ve Brin yeni oluşturdukları arama motoruna ilk olarak "BackRub" ismini koymuştu. Ancak daha sonra, "googol" sözcüğü üzerinde orijinal bir imla değişikliği yapılarak, bu arama motoru Google olarak adlandırıldı. Google arama motoruyla insanlara büyük bir bilgi kaynağının sunulduğunu belirtmek için bu isim konulmuştu. Çünkü googol on üzeri yüz rakamını ifade ediyordu. Başlangıçta Google; Stanford Üniversitesi'nin alt-alan adı olarak google.stanford.edu alan adını kullandı.

Bugün kullandığı alan adını 15 Eylül 1997'de etkinleştirdi ve 4 Eylül 1998'de Google şirketi resmen kuruldu. Şirket merkezi arkadaşları Susan Wojcicki'nin Menlo Park, Kaliforniya'da bulunan garajı olarak belirlendi. Stanford Üniversitesi'nde doktora yapan bir öğrenci olan Craig Silverstein, ilk çalışan olarak işe alındı.

Bir yıl önceki rakam olan 931 milyon tekil ziyaretçi sayısındaki yüzde 8,4'lük bir artışla, 2001 Mayıs ayında Google'ın tekil ziyaretçi sayısı ilk kez 1 milyarı buldu.

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