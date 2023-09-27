Google’ın Doodle’ı ne demek, ne anlama geliyor? Google’ın 25. Doğum Günü ne zaman, hangi tarihte kuruldu?

Page ve Brin yeni oluşturdukları arama motoruna ilk olarak "BackRub" ismini koymuştu. Ancak daha sonra, "googol" sözcüğü üzerinde orijinal bir imla değişikliği yapılarak, bu arama motoru Google olarak adlandırıldı. Google arama motoruyla insanlara büyük bir bilgi kaynağının sunulduğunu belirtmek için bu isim konulmuştu. Çünkü googol on üzeri yüz rakamını ifade ediyordu. Başlangıçta Google; Stanford Üniversitesi'nin alt-alan adı olarak google.stanford.edu alan adını kullandı.