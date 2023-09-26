WhatsApp ekran paylaşma özelliğini aktif etti! WhatsApp ekran paylaşma nasıl yapılır? İşte detaylar…

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp heyecan uyandıran bir özelliği daha kullanıcılarının beğenisine sundu. Yeni özellik, WhatsApp üzerinden yapılan görüntülü görüşmeyi diğer kullanıcılar ile paylaşabilme imkanı sağlıyor. Bu özellik, Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet gibi video konferans uygulamalarında uzun zamandır bulunan bir özellik olmasına rağmen WhatsApp kullanıcılarının deneyimine yeni sunuldu.

WHATSAPP EKRAN PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIYOR?

WhatsApp'ın ekran paylaşma özelliğini şimdilik WhatsApp Android beta 2.23.11.19 güncellemesini alan bazı kullanıcılar kullanabiliyor. Mesajlaşma platformu söz konusu özelliği öncelikle Android kullanıcılarına sunacak. Akabinde iPhone kullanıcıları da ekran paylaşma özelliğine sahip olacak.

Ekran paylaşımı özelliği kullanıma açıldığında, kullanıcılar görüntülü arama sırasında alt kısımda bulunan mikrofon, kamera değiştirme ve aramayı sonlandırma gibi simgelerin yanında yeni bir simge daha görecekler.