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Twitter çöktü mü, ne oldu? 21 Eylül Perşembe Twitter X'de sorun mu var, ne zaman düzelir? Son dakika gelişmeleri

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Twitter çöktü mü, ne oldu? 21 Eylül Perşembe Twitter X’de sorun mu var, ne zaman düzelir? Son dakika gelişmeleri

Son dakika haberleri... Twitter, kullanıcıların erişim sorunlarıyla karşı karşıya olduğu bir kesinti yaşamaktadır. Kullanıcılar, bu popüler sosyal medya platformuna erişmekte zorluklar yaşadıklarını ve tweetlerini gönderme veya alışveriş yapma gibi temel işlevleri gerçekleştiremediklerini bildirmektedirler. İşte detayları...

Sosyal medya devi Twitter son dakika gelişmelerine göre, kullanıcıların erişim sorunlarıyla mücadele ettiği bir kesinti yaşamaktadır. Kullanıcılar, platforma girişte ve tweet göndermede zorluklar yaşadıklarını rapor ediyorlar. Bu kesinti, Twitter'ın geniş kullanıcı tabanının günlük iletişim ve bilgi alışverişi için önemli bir araç olduğu düşünüldüğünde, birçok kişi için sorun yaratmış durumda.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

TWİTTER'DA ERİŞİM SORUNU

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçici sınırlama getirdiklerini belirterek alınan kararları duyurdu:

❗ Doğrulanmış hesaplar günde 10000 gönderi okumakla sınırlıdır
❗ Doğrulanmamış hesaplar günde 1000 gönderiye kadar
❗Günde 600'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar

TWİTTER HAKKINDA

Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğu Amerikan bir mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı. 2013'te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu ve "İnternetin SMS'i" olarak tanımlandı. 2020 yılında 339.6 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

2004 yılında, Twitter'ın da çatısı altında kurulacağı Odeo isimli bir şirket faaliyete geçirilmiştir. 2005 yılında Odeo, "Podcasting" isimli servisini tanıtmış, fakat beklenen ilgi görülmemiştir. Şubat 2006'da Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams ve Biz Stone, insanların durumlarını mesaj olarak paylaşabileceği bir proje üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu çalışma sonrasında orijinal fikri Jack Dorsey'e ait olan "Durum" konsepti ortaya çıkmış, Mart ayının ilk günlerinde Noah Glass'ın önerisiyle isim olarak Twitter seçilmiştir.

Twitter'da ilk mesaj "#38" şeklinde ve geliştirici ekipte yer alan Dom Sagolla tarafından atılmıştır. 2006 yılında Jack Dorsey tarafından geliştirilmesinden bu yana Twitter, dünya çapındaki popülaritesini gün geçtikçe arttırmış ve içerdiği uygulamaların programlama arayüzünün kısa mesaj gönderim ve alımı konusundaki olanaklarıyla internet dünyasının SMS'i olarak anılmaya başlamıştır. 25 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkçe olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Twitter üzerindeki kullanıcıların etkisinin takipçi sayısından ziyade kullanıcının tweetlerine gelen retweetlere bağlı olduğu ortaya konmuştur.

Popülarite

2020 itibarıyla Twitter'ın 340 milyon aktif kullanıcısı bulunmaktadır. Mecrada her dakika ortalama yaklaşık 98 bin tweet atılmaktadır. Yine yapılan bazı araştırmalara göre Twitter'da profilleri bulunan dev markaların; Google, Twitter, YouTube takipçilerinin %33'ü, Facebook takipçilerinin ise %44'ünün sahte veya spam profillerden oluştuğu tespit edildi.

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