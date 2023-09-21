Twitter çöktü mü, ne oldu? 21 Eylül Perşembe Twitter X’de sorun mu var, ne zaman düzelir? Son dakika gelişmeleri

Sosyal medya devi Twitter son dakika gelişmelerine göre, kullanıcıların erişim sorunlarıyla mücadele ettiği bir kesinti yaşamaktadır. Kullanıcılar, platforma girişte ve tweet göndermede zorluklar yaşadıklarını rapor ediyorlar. Bu kesinti, Twitter'ın geniş kullanıcı tabanının günlük iletişim ve bilgi alışverişi için önemli bir araç olduğu düşünüldüğünde, birçok kişi için sorun yaratmış durumda.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.