19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Instagram'da sorun mu var, çöktü mü, DM sorunu nedir? Instagram giriş problemi ne zaman çözülür? 19 Eylül iPhone, Android son dakika

Instagram'da sorun mu var, çöktü mü, DM sorunu nedir? Instagram giriş problemi ne zaman çözülür? 19 Eylül iPhone, Android son dakika

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
ABONE OL
Instagram’da sorun mu var, çöktü mü, DM sorunu nedir? Instagram giriş problemi ne zaman çözülür? 19 Eylül iPhone, Android son dakika

Instagram, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan en popüler sosyal medya platformlarından biri olmasına rağmen, zaman zaman teknik sorunlarla karşılaşabilmektedir. Kullanıcılar, uygulamanın aniden çökmesi veya erişim sorunlarıyla karşılaşması durumunda "Instagram çöktü mü?" veya "Neden açılmıyor?" gibi soruları sıkça sormaktadır. İşte 19 Eylül Instagram DM ve giriş sorunu...

Sosyal medya devi Instagram, zaman zaman kullanıcıları tarafından yaşanan teknik sorunlar nedeniyle gündemin önemli bir parçası haline gelebilmektedir. Kullanıcılar, uygulamanın ağ hatası vermesi, akışın yenilenememesi, mesajlaşma sorunları veya uygulamanın aniden kapanması gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu tür sorunlar, genellikle Instagram'ın büyük bir kullanıcı kitlesi tarafından yoğun bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkabilir.

19 EYLÜL INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.

Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.

19 Eylül günü saat 18:00 sıralarından itibaren DM'de ve uygulamada sorun yaşandığı görüldü.

Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA