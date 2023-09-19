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X artık paralı olacak! Elon Musk'tan kullanıcıları üzecek haber! Nedeni bot hesaplar...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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X artık paralı olacak! Elon Musk’tan kullanıcıları üzecek haber! Nedeni bot hesaplar...

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk yaptığı açıklamada X sosyal medya platformu için kullanıcıların bundan sonraki süreçte ücret ödemek durumunda kalabileceğini ifade etti. Musk bu talebin nedenini de açıkladı. Peki Twitter paralı mı olacak? İşte detaylar...

Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, X sosyal medya platformuna erişebilmek için tüm kullanıcıların ücret ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

X ARTIK PARALI OLACAK

BBC'nin haberine göre, Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, X platformuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm kullanıcıların, platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini ifade eden Musk, bunun platformdaki "bot ve sahte hesaplardan" kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini kaydetti.

"BOT ORDUSUNDAN KURTULMAK AMACIYLA..."

Musk, "Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız. Bu daha uzun bir tartışma, ancak bana kalırsa bu uygulama, platformdaki bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi." dedi.

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