18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Twitter çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Eylül Pazartesi Website, uygulama Twitter X sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Eylül Pazartesi Website, uygulama Twitter X sorun mu var, ne zaman düzelecek?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
ABONE OL
Twitter çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Eylül Pazartesi Website, uygulama Twitter X sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Son dakika haberleri... Twitter 18 Eylül Pazartesi Twitter kullanıcıları sorun yaşadıklarını aktardılar. An itibarıyla kullanıcılar giriş sorunu yaşıyorlar. Twitter, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan popüler bir sosyal medya platformu olmasına rağmen, zaman zaman teknik sorunlar yaşayabilmektedir. Bu tür durumlar genellikle geçici olup, Twitter teknik ekip tarafından mümkün olan en kısa sürede çözülmeye çalışılır. İşte son gelişmeler...

Twitter'ın sunucularında yaşanan arızalar, yoğun kullanım nedeniyle aşırı yüklenme veya güncelleme çalışmaları sırasında meydana gelebilir. Kullanıcılar, Twitter'a erişimde sorun yaşadıklarını belirtiyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Son dakika bilgilerine göre, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Twitter, aniden yaşanan erişim sorunları nedeniyle gündeme geldi. Kullanıcılar, zaman zaman siteye erişimde veya uygulama üzerinden Twitter kullanırken "Twitter durduruldu" veya "kullanım limiti aşıldı" gibi hata mesajlarıyla karşılaşınca büyük bir merak içinde bulundular.

Twitter'a olan erişim sorunlarına dair kullanıcıların sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar, sorunun ülke genelindeki Twitter kullanıcılarını etkilediğini gösteriyor. Kullanıcılar, tweetlerini gönderememe, anasayfalarını yenileyememe ve hesaplarına giriş yapamama gibi sorunlarla karşılaştılar.

Twitter yetkilileri, yaşanan sorunun nedenini ve çözüm sürecini henüz resmi bir açıklama ile duyurmadılar. Ancak teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalıştığı ve en kısa sürede erişim sorununun aşılması için çaba sarf edildiği belirtiliyor.

Bu gelişmeler üzerine Twitter kullanıcıları, diğer sosyal medya platformları üzerinden durumu takip etmeye devam ediyorlar. Twitter'dan gelecek olan resmi açıklamalar ise kullanıcıların merakını gidermeyi bekliyor. Erişim sorununun ne kadar süreceği ve sorunun kökeni hakkında kesin bilgilere ulaşmak için Twitter yetkililerinin açıklamaları bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA