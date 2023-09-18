Twitter çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Eylül Pazartesi Website, uygulama Twitter X sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Twitter'a olan erişim sorunlarına dair kullanıcıların sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar, sorunun ülke genelindeki Twitter kullanıcılarını etkilediğini gösteriyor. Kullanıcılar, tweetlerini gönderememe, anasayfalarını yenileyememe ve hesaplarına giriş yapamama gibi sorunlarla karşılaştılar.

Twitter yetkilileri, yaşanan sorunun nedenini ve çözüm sürecini henüz resmi bir açıklama ile duyurmadılar. Ancak teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalıştığı ve en kısa sürede erişim sorununun aşılması için çaba sarf edildiği belirtiliyor.

Bu gelişmeler üzerine Twitter kullanıcıları, diğer sosyal medya platformları üzerinden durumu takip etmeye devam ediyorlar. Twitter'dan gelecek olan resmi açıklamalar ise kullanıcıların merakını gidermeyi bekliyor. Erişim sorununun ne kadar süreceği ve sorunun kökeni hakkında kesin bilgilere ulaşmak için Twitter yetkililerinin açıklamaları bekleniyor.