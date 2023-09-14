Pil ömrü ve fiyatı ile yine rakiplerini geride bıraktı! Huawei’in yeni akıllı saati Watch 4’ün Türkiye fiyatı ve özellikleri…

Çinli teknoloji devi Huawei, en çok beğenilen akıllı saat modeli olan Watch GT 4'ün tanıtımını düzenlediği etkinlikte gerçekleştirdi. Akıllı saat denince akla gelen ilk gelen modellerin arasında yerini alan Huawei Watch GT serisi kullanıcılarına sunduğu deneğimin yanı sıra batarya performansı nedeni ile tercih nedeni olmayı başarıyor. Cihaz 46 MM ve 41 mm olmak üzere iki farklı versiyon ile satıla sunulacak. İşte hayranları tarafından merak edilen Huawei Watch GT 4'ün özellikleri ve Türkiye fiyatı….

HUAWEİ WATCH GT 4 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI