Pil ömrü ve fiyatı ile yine rakiplerini geride bıraktı! Huawei’in yeni akıllı saati Watch 4’ün Türkiye fiyatı ve özellikleri…
Huawei Watch GT 4’ün tanırımı gerçekleşti. Yine 14 güne kadar batarya süresi sunan akıllı saat rakiplerine kıyasla uygun fiyat seçeneği bu yılda dikkatleri üzerine toplamayı başaracak gibi görünüyor. İşte 46 ve 41 mm seçenekleri ile Huawei Watch GT 4’ün Türkiye fiyatı ve özellikleri….
Çinli teknoloji devi Huawei, en çok beğenilen akıllı saat modeli olan Watch GT 4'ün tanıtımını düzenlediği etkinlikte gerçekleştirdi. Akıllı saat denince akla gelen ilk gelen modellerin arasında yerini alan Huawei Watch GT serisi kullanıcılarına sunduğu deneğimin yanı sıra batarya performansı nedeni ile tercih nedeni olmayı başarıyor. Cihaz 46 MM ve 41 mm olmak üzere iki farklı versiyon ile satıla sunulacak. İşte hayranları tarafından merak edilen Huawei Watch GT 4'ün özellikleri ve Türkiye fiyatı….
HUAWEİ WATCH GT 4 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
Huawei Watch GT 4 46 mm özellikleri;
- 14 güne varan pil ömrü (Normal kullanımda 8 gün)
- 1.43 inç ekran boyutu
- 466×466 piksel çözünürlük, 326 PPI
- Yeni Kalori Yönetimi
- Yeni Etkinlik Halkaları
- Yeni HarmonyOS sürümü
- Doğru konumlandırma
- Profesyonel Düzeyde Sağlık Yönetimi Otomatik SpO2 ölçüm, Cilt sıcaklık takibi, Uykuda nefes alma farkındalığı gibi tüm özellikler
- TruSeen 5.0 kalp atış hızı takibi
- 8 farklı renk seçeneği
- 25 binden fazla kadran
- GPS iyileştirmesi (Watch GT 3'e kıyasla yüzde 30)
Huawei Watch GT 4 41 mm özellikleri;
- 7 güne varan pil ömrü (Normal kullanımda 4 gün)
- 1.32 inç ekran boyutu
- 352 PPI, 9.8 mm incelik
- Yeni Kalori Yönetimi
- Yeni Etkinlik Halkaları
- Yeni HarmonyOS sürümü
- Doğru konumlandırma
- Profesyonel Düzeyde Sağlık Yönetimi Otomatik SpO2 ölçüm, Cilt sıcaklık takibi, Uykuda nefes alma farkındalığı gibi tüm özellikler
- TruSeen 5.0 kalp atış hızı takibi
- 8 farklı renk seçeneği
- 25 binden fazla kadran
- GPS iyileştirmesi (Watch GT 3'e kıyasla yüzde 30)
HUWEİ WATCH GT4 FİYATI
Huawei Watch GT 4 46 mm fiyat;
Watch GT 4 46mm - Siyah: 6.999 TL
Watch GT 4 46mm - Kahverengi: 7.499 TL
Watch GT 4 46mm - Metal: 9.999 TL
Watch GT 4 46mm - Yeşil: 7.499 TL
Huawei Watch GT 4 41 mm fiyat;
Watch GT 4 41mm - Beyaz: 7.499 TL
Watch GT 4 41mm - Altın: 8.499 TL
Watch GT 4 41mm - Gümüş: 9.999 TL
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