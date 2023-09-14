Apple eski iPhone modellerinin fiyatını düşürdü! İşte fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları…

Apple'dan iPhone 15 tanıtımı sonrası eski modellere beklenmedik bir şekilde indirim geldi. 12 Eylül akşamı Apple, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max'in tasarım ve donanım özelliklerinin yanı sıra tüm cihazların Türkiye fiyatını da açıkladı. Uzun süredir dolar kurunda yaşanan artış nedeni ile tüm modellerinde fiyat artışı yapan Apple, dolar kurunda yaşanan gerileme ve cihazları piyasaya sürmesi ile birlikte eski giriş seviye cihazlarında neredeyse 5 bin TL'ye yakın indirim uyguladı. İşte indirim sonrası iPhone modellerinin güncel fiyatları…

APPLE TARAFINDAN FİYATI DÜŞÜRÜLEN iPHONE MODELERİ VE YENİ FİYATLARI

İşte iPhone 15 tanıtımı sonrası indirim gelen iPhone modelleri ve fiyatları: