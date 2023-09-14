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Apple eski iPhone modellerinin fiyatını düşürdü! İşte fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları…

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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Apple eski iPhone modellerinin fiyatını düşürdü! İşte fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları…

Apple’dan beklenmedik indirim! iPhone 15 ailesinin tanıtımını gerçekleştiren Apple, eski seri iPhone modellerinde indirime gitti. İşte fiyatı düşürülen iPhone modelleri ve güncel fiyatları…

Apple'dan iPhone 15 tanıtımı sonrası eski modellere beklenmedik bir şekilde indirim geldi. 12 Eylül akşamı Apple, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max'in tasarım ve donanım özelliklerinin yanı sıra tüm cihazların Türkiye fiyatını da açıkladı. Uzun süredir dolar kurunda yaşanan artış nedeni ile tüm modellerinde fiyat artışı yapan Apple, dolar kurunda yaşanan gerileme ve cihazları piyasaya sürmesi ile birlikte eski giriş seviye cihazlarında neredeyse 5 bin TL'ye yakın indirim uyguladı. İşte indirim sonrası iPhone modellerinin güncel fiyatları…

APPLE TARAFINDAN FİYATI DÜŞÜRÜLEN iPHONE MODELERİ VE YENİ FİYATLARI

İşte iPhone 15 tanıtımı sonrası indirim gelen iPhone modelleri ve fiyatları:

ESKİ FİYAT YENİ FİYAT
iPhone SE 256 GB 31.016 TL 30.999 TL
iPhone 13 128 GB 40.667 TL 36.999 TL
iPhone 13 256 GB 44.745 TL 40.999 TL
iPhone 13 512 GB 52.880 TL 48.999 TL
iPhone 14 128 GB 48.304 TL 43.999 TL
iPhone 14 256 GB 52.372 TL 47.999 TL
iPhone 14 512 GB 60.507 TL 55.999 TL
iPhone 14 Plus 128 GB 53.389 TL 49.999 TL
iPhone 14 Plus 256 GB 57.457 TL 53.389 TL
iPhone 14 Plus 512 GB 65.592 TL 61.999 TL

iPHONE 15 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

iPhone 15 fiyatları

iPhone 15 (128GB) – 49.999 TL

iPhone 15 (256GB) – 53.999 TL

iPhone 15 (512GB) – 61.999 TL

iPhone 15 Plus fiyatları

iPhone 15 Plus (128GB) – 56.999 TL

iPhone 15 Plus (256GB) – 60.999 TL

iPhone 15 Plus (512GB) – 68.999 TL

iPhone 15 Pro fiyatları

iPhone 15 Pro (128GB) – 64.999 TL

iPhone 15 Pro (256GB) – 68.999 TL

iPhone 15 Pro (512GB) – 76.999 TL

iPhone 15 Pro (1TB) – 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max fiyatları

iPhone 15 Pro Max (256GB) – 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max (512GB) – 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max (1TB) – 92.999 TL

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