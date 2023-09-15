Türkiye’den şaşırtan rekor! AB baz alındığında ülkenin sıralaması görenleri şaşkına çevirdi! İşte Türkiye’nin sıralaması

Türkiye'de elektrikli otomobillere artan ilgi hızla büyümeye devam ediyor. Özellikle yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg'un satışa sunulması ile bilirlik şarj istasyonu kurulumunda büyük mesafe kat edildi. Hatta EPDK 2023 yılı verilerine göre AB baz alındığında Türkiye'nin büyük bir başarıya imza attığı gözler önüne seriliyor.

Bilindiği üzere 2023 yılında EPDK çalışmaları sonucunda, şarj hizmeti faaliyetlerine yönelik yasal altyapı oluşturuldu ve şarj ağı işletmeci lisansı sahibi sayısı 132'ye yükseldiğini belirtti. Bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl sonunda 14 bin 552 olan elektrikli araç sayısı yılın ilk 6 ayında yüzde 88,8 artarak 27 bin 476'ya, Ağustos sonu rakamlara göre 35 bini aştığı açıklandı.