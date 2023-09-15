Türkiye’den şaşırtan rekor! AB baz alındığında ülkenin sıralaması görenleri şaşkına çevirdi! İşte Türkiye’nin sıralaması
Türkiye elektrikli şarj istasyonu sayısında rekor kırdı. EPDK 2023 yılı verilerine göre şarj ağı işletmeci lisansı sahibi 132’ye yükseldi. Şarj istasyonu sayısında ise AB baz alındığında il 3’te yer alıyor. İşte Türkiye’nin sıralaması
Türkiye'de elektrikli otomobillere artan ilgi hızla büyümeye devam ediyor. Özellikle yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg'un satışa sunulması ile bilirlik şarj istasyonu kurulumunda büyük mesafe kat edildi. Hatta EPDK 2023 yılı verilerine göre AB baz alındığında Türkiye'nin büyük bir başarıya imza attığı gözler önüne seriliyor.
Bilindiği üzere 2023 yılında EPDK çalışmaları sonucunda, şarj hizmeti faaliyetlerine yönelik yasal altyapı oluşturuldu ve şarj ağı işletmeci lisansı sahibi sayısı 132'ye yükseldiğini belirtti. Bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl sonunda 14 bin 552 olan elektrikli araç sayısı yılın ilk 6 ayında yüzde 88,8 artarak 27 bin 476'ya, Ağustos sonu rakamlara göre 35 bini aştığı açıklandı.
TÜRKİYE ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONU KURULUMUNDA REKOR KIRDI!
EPDK tarafından sunulan verilen ışığında Türkiye genelinde kurulan elektrikli şarj istasyonu sayını 3 bin 709'a dolayısı ile şarj soketinin de 8 bin 1'e yükseldiği açıklandı.
Söz konusu rakamların ışığında Türkiye Avrupa Birliği karşısında AC şarj noktası açısından 2 sırada, DC şarj noktası açısından 3 sırada yer alıyor. Tüm şarj istasyonları baz alındığında ise 2 sırada yer alıyor.
Burada belirtilen rakamlara evinde şarj edenler ve sitelerin açık/kapalı otoparklarda yer alan şarj istasyonları dahil edilmiyor.
HANGİ İLDE KAÇ ŞARTJ İSTASYONU BULUNUYOR?
İstanbul 2 bin 200
Ankara 822
Antalya 682
İzmir 40
Bursa 357
Muğla 314
Kayseri 254
Konya 24
Eskişehir 178
Afyonkarahisar 140
Ardahan 2
Kars 2
Ağrı 2
Tunceli 1
Muş 1
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