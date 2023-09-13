iPhone 15 ailesinin tüm özellikleri ve fiyatı açıklandı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max kamera ve güçlü işlemci ile rakiplerini geride bıraktı
Apple, tüm iPhone 15 ailesinin tanıtımı gerçekleştirdi. Kamera ve yeni geliştirdiği A17 Pro CPU ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran ABD’li teknoloij devi, en güncel ve en yeni özelliklerini takipçileri ile paylaştı. İşte iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max’in teknik özellikleri ve fiyatı…
ABD'li teknoloji devi Apple düzenlediği lansman ile iPhone 15 modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl yine Eylül ayında tanıtımını gerçekleştirdiği iPhone 14 modellerine kıyasla iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max modellerinin tüm tasarım ve donanım detaylarına açıklık getiren Apple, satışa sunacağı güncel fiyatları da açıkladı. İşte iPhone ailesinin yeni üyelerinin en yeni detayları ve herkes tarafından merak edilen fiyat listesi….
iPHONE 15 VE 15 PLUS ÖZELLİKLERİ VE FİYATI BELLİ OLDU! ÇENTİK KALKTI!
Apple'ın tanıtımı gerçekleştirdiği ve en uygun modelli iPhone 15, 15 Plus modellerinin tasarım tarafından önemli değişikliklere gidildi. iPhone 14'ün ekranında yer alan çentik 15 ve 15 Plus modelinde yer almıyor. Yeni cihazlarda Pro modellerinde olduğu gibi Dynamic Island geldi. Yine kasada bir önceki modele kıyasla daha kavisli bir yapıya sahip modellerin kamera çentiklerinde artış bulunuyor. Tüm iPhone kullanıcılarının merakla beklediği Type-C yeni iPhone modellerinin tamamına geliyor.
iPhone 15 eski modellerde olduğu gibi yine 6.1 inç Plus modeli ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. İşte iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin teknik özellikleri
Ekran: 6.1 inç ve 6.7 inç – Super Retina XDR OLED, 1284 x 2778 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit parlaklık (dışarıda), HDR desteği
İşlemci: Apple A16 Bionic (4 nm)
Arka Kamera: Ana Kamera: 48 Megapiksel, 2 μm, ƒ/1.6, OIS desteği
Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 Megapiksel, ƒ/2.4
Arka Kamera Video: 4K
Ön Kamera: 12 Megapiksel, f/1.9
RAM: 6 GB – LPDDR5
Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Batarya: 4.912 mAh
Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, NFC, GPS
İşletim Sistemi: iOS 17
Girişler: USB Type-C
Diğer: Dynamic Island
IP68 ile su ve toza karşı koruma
Uydu üzerinden Acil SOS
Boyutlar: 160.87 x 77.76 x 7.81 mm
Renk Seçenekleri: Beyaz, mavi, siyah, sarı, pembe
iPHONE 15 PRO VE İPHONE 15 PRO MAX ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
Apple'ın yıllardır kamera ve performans tarafında iddialı cihazları iPhone 15 Pro ve Pro Max modeli de teknik açıdan birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. İki modelde de kamera cephesinde 48 MP'lik değişime gidildi. Yıllardır ses açıp kapatma tuşu olarak kullandığımız bölüme Action Button geldi. Bu buton sayesinde kullanıcılar kamera veya fenere hızlı erişimin yanı sıra Sesli Notlar, Odak modları, Çeviri ve Büyüteç gibi erişilebilirlik özelliklerini etkinleştirme imkanına sahip olacaklar.
En büyük değişim Apple A17 Pro işlemci tarafında geldi. Apple'ın türünün ilk örneği olan 3 nanometrelik işlemle üretilen A17 Pro çipini içeriyor. A17 Pro, A16 Bionic'in iki katı performans ve dört katı verimlilik sağlayan altı çekirdekli bir CPU ile rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.
iPhone 15 Pro özellikleri;
Tasarım: Keskin ve köşeli tasarım, Titanyum çerçeve
Ekran: Super Retina XDR 6,1 inç OLED panel
Çözünürlük: 2556 x 1179 piksel (460 ppi)
Yenileme Hızı: 120 Hz ProMotion
İşlemci: Apple A17 Pro
GPU: 6 çekirdekli grafik işlem birimi
Depolama Seçenekleri: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
Bağlantı Noktası: USB-C (USB 3 ve Thunderbolt 3 destekli)
Düğme: Aksiyon Tuşu
Modem : 5G Qualcomm modem
Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E
Kamera: 48 MP ana kamera (f/1,78 diyafram), 12 MP ultra geniş açı kamera, 12 MP 3x optik zoom telefoto kamera
Kamera Özellikleri: LiDAR Tarayıcısı, Portre çekimleri için Gece Modu, Panorama (63 megapiksele kadar), Makro çekim, Apple ProRAW, Gece modunda portre çekimi (LiDAR ile)
Batarya Kapasitesi: Tam gün
İşletim Sistemi: iOS 17
Ekran Özellikleri: HDR, ProMotion, Akıllı HDR 5
Diğer Özellikler: Always on Display, Face ID, NFC
iPhone 15 Pro Max özellikleri;
- Ekran: 6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000:1 kontrast
- Boyut ve Ağırlık: 160,7 mm uzunluk, 77.6 mm genişlik, 7,85 mm kalınlık – 240 gram
- Tasarım: Titanyum gövde, Eylem Butonu
- İşlemci: Apple A17 Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB dahili hafıza
- Bağlantı: 5G, Uydu Haberleşme, Type-C (Thunderbolt 4) bağlantı noktası, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC
- Ana Kameara: 48 Megapiksel, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanı
- Kamera: 12 Megapiksel, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 5x optik yakınlaştırma
- Arka Kamera Video: 4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fps
- Ağır Çekim Video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
- Ön Kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı
- Diğer Özellikler: HDR10, Dolby Vision, HLG
- İşletim Sistemi: iOS 17
iPHONE 15 FİYATLARI
iPhone 15 fiyatları
iPhone 15 (128GB) – 49.999 TL
iPhone 15 (256GB) – 53.999 TL
iPhone 15 (512GB) – 61.999 TL
iPhone 15 Plus fiyatları
iPhone 15 Plus (128GB) – 56.999 TL
iPhone 15 Plus (256GB) – 60.999 TL
iPhone 15 Plus (512GB) – 68.999 TL
iPhone 15 Pro fiyatları
iPhone 15 Pro (128GB) – 64.999 TL
iPhone 15 Pro (256GB) – 68.999 TL
iPhone 15 Pro (512GB) – 76.999 TL
iPhone 15 Pro (1TB) – 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max fiyatları
iPhone 15 Pro Max (256GB) – 76.999 TL
iPhone 15 Pro Max (512GB) – 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max (1TB) – 92.999 TL
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