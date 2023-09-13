iPhone 15 ailesinin tüm özellikleri ve fiyatı açıklandı! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max kamera ve güçlü işlemci ile rakiplerini geride bıraktı

ABD'li teknoloji devi Apple düzenlediği lansman ile iPhone 15 modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl yine Eylül ayında tanıtımını gerçekleştirdiği iPhone 14 modellerine kıyasla iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max modellerinin tüm tasarım ve donanım detaylarına açıklık getiren Apple, satışa sunacağı güncel fiyatları da açıkladı. İşte iPhone ailesinin yeni üyelerinin en yeni detayları ve herkes tarafından merak edilen fiyat listesi….

iPHONE 15 VE 15 PLUS ÖZELLİKLERİ VE FİYATI BELLİ OLDU! ÇENTİK KALKTI!

Apple'ın tanıtımı gerçekleştirdiği ve en uygun modelli iPhone 15, 15 Plus modellerinin tasarım tarafından önemli değişikliklere gidildi. iPhone 14'ün ekranında yer alan çentik 15 ve 15 Plus modelinde yer almıyor. Yeni cihazlarda Pro modellerinde olduğu gibi Dynamic Island geldi. Yine kasada bir önceki modele kıyasla daha kavisli bir yapıya sahip modellerin kamera çentiklerinde artış bulunuyor. Tüm iPhone kullanıcılarının merakla beklediği Type-C yeni iPhone modellerinin tamamına geliyor.