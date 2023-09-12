iPhone 15 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone 15 Pro Max Özellikleri ve fiyatı

Apple'ın amiral gemisi ve en pahalı cihazı iPhone 15 Pro Max tanıtıldı. 3 nanometrelik işlemle üretilen A17 Pro çiple gelen cihaz A16 Bionic'in iki katı performans ve dört katı verimlilik sağlayan altı çekirdekli bir CPU'ya sahip. Tüm iPhone hayranlarının merakla beklediği kamera tarafında ise sonunda 12 MP çözünürlüğe sahip kameradan 48 MP'lik kameraya geçiş yapıldı. İşte iPhone 15 Pro Max'in detaylı özellikleri ve fiyatı…