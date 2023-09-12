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iPhone 15 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone 15 Pro Max Özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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iPhone 15 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone 15 Pro Max Özellikleri ve fiyatı

iPhone 15 Pro Max tanıtıldı. iPhone 15 ailesinin en güçlü üyesi olarak karşımıza çıkan cihaz gelişmiş işlemci ve kamera detayları ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte tüm teknik özellikleri ve fiyatı…

Apple'ın amiral gemisi ve en pahalı cihazı iPhone 15 Pro Max tanıtıldı. 3 nanometrelik işlemle üretilen A17 Pro çiple gelen cihaz A16 Bionic'in iki katı performans ve dört katı verimlilik sağlayan altı çekirdekli bir CPU'ya sahip. Tüm iPhone hayranlarının merakla beklediği kamera tarafında ise sonunda 12 MP çözünürlüğe sahip kameradan 48 MP'lik kameraya geçiş yapıldı. İşte iPhone 15 Pro Max'in detaylı özellikleri ve fiyatı…

iPHONE 15 PRO MAX TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ekran: 6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000:1 kontrast

- Boyut ve Ağırlık: 160,7 mm uzunluk, 77.6 mm genişlik, 7,85 mm kalınlık – 240 gram

- Tasarım: Titanyum gövde, Eylem Butonu

- İşlemci: Apple A17 Pro

- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB dahili hafıza

- Bağlantı: 5G, Uydu Haberleşme, Type-C (Thunderbolt 4) bağlantı noktası, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

- Ana Kameara: 48 Megapiksel, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme

- Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanı

- Kamera: 12 Megapiksel, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 5x optik yakınlaştırma

- Arka Kamera Video: 4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fps

- Ağır Çekim Video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

- Ön Kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı

- Diğer Özellikler: HDR10, Dolby Vision, HLG

- İşletim Sistemi: iOS 17

iPHONE 15 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI,

iPhone 15 Pro Max:

iPhone 15 Pro Max (256GB) – 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max (512GB) – 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max (1TB) – 92.999 TL

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