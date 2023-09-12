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Apple iPhone 15 özellikleri belli oldu! İşte iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max fiyatı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Apple iPhone 15 özellikleri belli oldu! İşte iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max fiyatı

iPhone 15 Tanıtımı başladı. iPhone 15 ailesinin yanı sıra bugün Wonderlust etkinliğinde Apple Watch Series 9'un da tanıtımı gerçekleştirilecek. İşte iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max modellerinin merak edilen fiyatları…

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