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WhatsApp’tan sürekli hatalı mesaj gönderenlere özel yeni özellik! Yeni özellik tüm yanlış anlaşılmalara son verecek!

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 09.09.2023 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023
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WhatsApp’tan sürekli hatalı mesaj gönderenlere özel yeni özellik! Yeni özellik tüm yanlış anlaşılmalara son verecek!

WhatsApp sürekli hatalı mesaj gönderen kullanıcılarına nefes aldıracak yeni bir özelliği devreye sunduğunu açıkladı. Yeni özellikle birlikte gönderilen mesaj kaç kişiye gönderilmiş olursa olsun düzenlenebilecek.

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