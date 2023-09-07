700, 800, 825 TL'lik oyunlar ücretsiz olacak! Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun listesi açıklandı! Football Manager 2023, Dexter Stardust...
Amazon Prime Gaming, 7 Eylül tarihinde heyecan verici bir sürprizle karşımıza çıkıyor: Football Manager 2023! Eylül ayına özel ücretsiz oyunlar sunacak olan Amazon Prime Gaming, Football Manager 2023 gibi büyük oyunları ücretsiz olarak abonelerine sunmanın yanı sıra, farklı türlerde oyunları kütüphanelerine eklemelerine olanak tanıyor. İşte ücretsiz oyun listesi...
Amazon Prime Gaming, Eylül 2023'te sunacağı ücretsiz oyunlar arasında Football Manager gibi dikkat çekici bir oyunla geliyor. Bu ay, toplamda 7 farklı oyunu ücretsiz olarak sunacak olan Amazon Prime Gaming, 7 Eylül'de oyun severlerin erişimine açılacak. Oyun tutkunları için konu hakkında açıklamaları yakından takip ediyor. İşte ücretsiz oyun listesi...
Amazon Prime Gaming Eylül 2023 Ücretsiz Oyunları arasında Football Manager dikkat çekiyor. Bu ay 7 farklı oyunu ücretsiz olarak listeleyecek olan Amazon Prime Gaming, 7 Eylül'de erişime açılıyor.
Prime üyeleri, 14 Eylül'de popüler strateji oyunu Ozymandias'ı ve sıra tabanlı RPG yapımı Absolute Tactics: Daughters of Mercy'yi kütüphanelerine ekleyebilir. Ayın ilerleyen günlerinde ise uzay macerası Dexter Stardust ve Shotgun King: The Final Checkmate sunulacak.
🎮 AMAZON PRİME GAMİNG EYLÜL AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR
7 EYLÜL
14 EYLÜL
Ozymandias: Bronze Age Empire Sim
Absolute Tactics: Daughters of Mercy
21 EYLÜL
Dexter Stardust: Adventures in Outer Space
Shotgun King: The Final Checkmate
28 EYLÜL
Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition
Hundred Days: Winemaking Simulator
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