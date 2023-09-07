700, 800, 825 TL’lik oyunlar ücretsiz olacak! Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun listesi açıklandı! Football Manager 2023, Dexter Stardust...

Amazon Prime Gaming, Eylül 2023'te sunacağı ücretsiz oyunlar arasında Football Manager gibi dikkat çekici bir oyunla geliyor. Bu ay, toplamda 7 farklı oyunu ücretsiz olarak sunacak olan Amazon Prime Gaming, 7 Eylül'de oyun severlerin erişimine açılacak. Oyun tutkunları için konu hakkında açıklamaları yakından takip ediyor. İşte ücretsiz oyun listesi...