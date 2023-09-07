Efootball 2024 bakımı ne zaman bitecek ve açılacak? 7 Eylül Efootball (PES) sunucu bakımı son gelişmeler...

KONAMİ HAKKINDA

Konami, Japonya merkezli bir video oyunu, anime ve eğlence şirketidir. 1969 yılında kurulan Konami, başta Castlevania, Metal Gear, Silent Hill ve Pro Evolution Soccer gibi popüler seriler olmak üzere çok sayıda oyun geliştirmiş ve yayınlamıştır.