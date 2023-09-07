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Efootball 2024 bakımı ne zaman bitecek ve açılacak? 7 Eylül Efootball (PES) sunucu bakımı son gelişmeler...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Efootball 2024 bakımı ne zaman bitecek ve açılacak? 7 Eylül Efootball PES sunucu bakımı son gelişmeler...

Efootball'un oyuncuları ve meraklıları tarafından beklenen sunucu bakımı, 7 Eylül tarihinde başladı ve hala tamamlanmadı. Konami'nin geliştirdiği ve özellikle mobil platformda büyük bir oyuncu kitlesi tarafından sevilen bu oyunun ne zaman yeniden erişilebilir hale geleceği hala belirsizliğini koruyor. Oyunun oyuncuları, geliştirici firma tarafından sunucu bakımının tamamlanma tarihini öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyorlar.

Efootball veya PES oyununun merakla beklenen sunucu bakımı, binlerce oyuncu tarafından merakla bekleniyor. Konami tarafından geliştirilen oyanda sunucu bakımı, oyunda oluşan hataların giderilmesi ve verilerin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Oyuncular, oyunun ne zaman tekrar erişilebilir olacağını öğrenmek için beklemeye devam ediyorlar.

EFOOTBALL BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK VE AÇILACAK?

KONAMI tarafından yayınlanan duyuruda EFootball 2023 sunucu bakımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi: eFootball™ 2024 hazırlıkları kapsamında yakında büyük ölçekli bir bakım gerçekleştireceğiz. Bakımın 04/09/2023 02:00 (UTC) itibarıyla başlaması planlanmaktadır.

Büyük ölçekli bakımın bitiş saati, daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.

KONAMİ HAKKINDA

Konami, Japonya merkezli bir video oyunu, anime ve eğlence şirketidir. 1969 yılında kurulan Konami, başta Castlevania, Metal Gear, Silent Hill ve Pro Evolution Soccer gibi popüler seriler olmak üzere çok sayıda oyun geliştirmiş ve yayınlamıştır.

Konami ayrıca Yu-Gi-Oh!, Bomberman ve Dance Dance Revolution gibi anime ve müzik tabanlı oyunlarla da tanınmaktadır. Konami, günümüzde hem konsol hem de mobil platformlarda oyun üretmeye devam etmektedir.

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