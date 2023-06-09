AUZEF sınav sistemi çöktü mü sorusunun cevabı merak ediliyor. Online olarak gerçekleştirilen bahar dönemi final sınavları 9 Haziran Cuma itibarıyla başladı. Akşam saatlerine doğru sistemde sorun yaşayarak sınava giremeyen ya da tamamlayamayan öğrenciler sosyal medya üzerinden araştırmalara başladı. Peki AUZEF çöktü mü, neden çöktü? 9 Haziran 502 bad gateway hatası ne demek? AUZEF sınav sistemi düzeldi mi, ne zaman düzelecek?