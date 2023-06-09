AUZEF çöktü mü, neden çöktü? 9 Haziran 502 bad gateway hatası ne demek? AUZEF sınav sistemi düzeldi mi, ne zaman düzelecek?
Son dakika haberleri... AUZEF final sınavları 9 Haziran itibarıyla başlarken öğrenciler akşam saatlerinde sorun yaşamaya başladılar. Sınava giremediğini ya da yavaşlık nedeniyle sorun yaşadığını aktaran öğrenciler rahatlatan açıklama üniversiteden geldi. Peki AUZEF sınava giremiyorum, çöktü mü? 502 bad gateway hatası ne demek?
AUZEF sınav sistemi çöktü mü sorusunun cevabı merak ediliyor. Online olarak gerçekleştirilen bahar dönemi final sınavları 9 Haziran Cuma itibarıyla başladı. Akşam saatlerine doğru sistemde sorun yaşayarak sınava giremeyen ya da tamamlayamayan öğrenciler sosyal medya üzerinden araştırmalara başladı. Peki AUZEF çöktü mü, neden çöktü? 9 Haziran 502 bad gateway hatası ne demek? AUZEF sınav sistemi düzeldi mi, ne zaman düzelecek?
AUZEF ÇÖKTÜ MÜ?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi final sınavları 9 Haziran itibarıyla başlarken, akşam saatlerinde öğrenciler çeşitli sorunlarla karşılaştılar. Sosyal medya üzerinden sınava giremediklerini aktaran öğrencilere beklenen açıklama üniversiteden geldi.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Değerli öğrencilerimiz,
bitirme sınavlarında birinci günün bitmesine az bir zaman kala, internet altyapısından kaynaklı bir darboğaz nedeniyle sınav sisteminde bir yavaşlık gözlemlenmiştir.
Bundan dolayı özür diliyoruz. Henüz sınavlarına giremeyen veya sınavlarını tamamlayamayan öğrencilerimiz hiçbir hak kaybı yaşamayacaklardır. Bu konuda sizlere ikinci bir bilgilendirme yapılarak sınav hakkınızı kullanmanız sağlanacaktır."
AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.
Yayınlanan akademik takvime göre, toplam 4 oturumdan oluşan İÜ AUZEF bahar yarıyılı Bitirme Sınavı (Final) 09-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde çevrim içi (online) yapılacak.
Söz konusu sınav sürecinde, ara (vize) sınavlarda uygulanmış olan sınav güvenliği tedbirleri; bahsi geçen sınavlarda tespit edilen kötü niyetli girişimler ve birtakım yeni hukuk dışı yöntemlere başvurulma potansiyeli dikkate alınarak artırılmıştır.
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